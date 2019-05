Umělá inteligence rozpohybovala Monu Lisu. Takhle by se smála La Gioconda

Video of Few-Shot Adversarial Learning of Realistic Neural Talking Head Models

Projekt vznikl ve výzkumné laboratoři v Moskvě, kde se zkoumají nejrůznější aspekty umělých inteligencí. Video vzbudilo velkou pozornost na sociálních sítích. Komentáře ho mnohdy označují jako znepokojivé, například „jako by se nám právě před očima rodil Skynet“, s narážkou na filmovou sérii Terminátor.

Jak je vidět na videu, mnohdy je výsledek podařený, u jiných tváří se to příliš nepovedlo – to je příklad rekonstrukce Marylin Monroe.

Video of Fake Obama created using AI video tool - BBC News

„Věděl jsem, že je to možné, ale nebyl jsem si jistý, že to bude skutečně fungovat. Když jsem viděl, že ano, říkal jsem si: Tohle je šílené,“ prohlásil autor videa Jared Sosa.

Umělá inteligence mění pravidla hry

Dříve tyto snahy narážely na výpočetní kapacitu počítačů, ale díky algoritmům se tento problém podařilo překonat. Několik měsíců týmové práce zvládne program v řádu hodin. Stačí nahrát záběry a sehnat fotky, kterými chce autor svou „oběť“ nahradit. Umělá inteligence vše propočítá a vymění. Takzvaná neuronová síť totiž během procesu zpracuje data o tvaru obličeje i o mimice. Nasbíraná data pak sama promítne přímo do záznamu.

Internetem se nejdřív šířily takto vytvořené vtipy nebo pornografie. Uživatelé třeba dosadili Johna Travoltu snad do každého známějšího filmu. Trend výměny obličejů ale postupně dorazil i do politiky. V budoucnu by tak mohl ovlivnit volby nebo i válečné konflikty, varuje řada expertů.

Podvod je navíc možné odhalit jen díky drobným detailům. Umělá inteligence například ještě neumí přirozeně mrkat. Je ale jen otázka času, než dokáže napodobit i tento lidský pohyb.