Frontman Placebo nazval italskou premiérku fašistkou. Čeká ho soud

Zpěvák britské rockové skupiny Placebo Brian Molko před dvěma lety označil italskou premiérku Giorgiu Meloniovou za fašistku či nacistku. Za slova pronesená na koncertě v Turíně byl obviněn z urážky a půjde před soud. Není jediným umělcem, který se kvůli údajným pomluvám dostal s předsedkyní italské vlády do křížku.

V publiku bylo na pět tisíc lidí. Molko fanoušky vyzval, aby odložili telefony a koncert si užili, aniž by ho natáčeli. To ne všichni udělali, protože Molkovy názory na italskou premiérku někteří následně zveřejnili na sociálních sítích.

Důvodem jsou slova, jimiž Molko počastoval italskou premiérku, když v červenci 2023 koncertoval s kapelou Placebo na festivalu v Turíně. Političku nazval rasistkou, fašistkou a nacistkou a také ji expresivním výrazem přirovnal ke kusu exkrementu. A vybídl ji, aby „táhla“. To vše v italštině.

Po Molkově výroku některá místa zvažovala, že nedovolí kapele Placebo vystupovat. Ale například vedení města Sassari, kde skupina plánovala své italské turné zakončit, se do sporu vměšovat nechtělo. „Obec Sassari nikoho neodsuzuje ani nepoučuje. Pokud se Placebo dopustí obscénních nebo vulgárních činů, bude se zodpovídat před soudem, nikoli před starostou nebo krajem,“ vyjádřil se tamní starosta před koncertem.

Molkova kritika italské premiérky se nelíbila ani některým italským fanouškům, kteří zpěvákovi v komentářích doporučovali, aby v Itálii přestal vystupovat a místo politiky země, z níž nepochází, se raději zabýval hudbou.

Domácí vězení za rap o Rudých brigádách

Není to poprvé, co turínské státní zastupitelství žene hudebníky před spravedlnost, připomíná italský deník La Stampa. Loni žádalo o předběžné domácí vězení pro hiphopovou skupinu P38, což nakonec odmítl kasační soud. Italští rapeři v textech odkazovali na Rudé brigády, italskou krajně levicovou teroristickou organizaci, která mimo jiné na konci sedmdesátých let unesla a zavraždila italského premiéra Aldu Moru.

„Domníváme se, že si nás turínský prokurátor spletl s teroristickou skupinou, ačkoli ve skutečnosti jsme hudební skupina,“ bránila se obvinění kapela v rozhovoru pro britský list The Guardian. „Jistě, v našich písních říkáme silné věci... v některých ohledech možná nepřijatelné. Ale nedoufáme v návrat ozbrojeného boje. Neobratně se snažíme dělat něco uměleckého. Což má samozřejmě politický podtext, jako ostatně každá umělecká tvorba.“

Meloniová se brání spojení s neofašismem

Meloniová stojí v čele nejpravicovější italské vlády od druhé světové války. Je šéfkou strany Bratři Itálie, která má historické vazby na poválečné Italské sociální hnutí. To sdružovalo nostalgiky po fašismu a řadu bývalých funkcionářů kolaborantské Italské sociální republiky. Tento loutkový stát pod vedením diktátora Benita Mussoliniho fungoval od září roku 1943 v regionech okupovaných nacistickými vojsky a podílel se na nacistických represí italského obyvatelstva.