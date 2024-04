Jako králík před reflektory. Salman Rushdie medituje v nové knize o tom, jak ho skoro zabili

před 3 h hodinami | Zdroj: ČT24 , The Independent , AP , The Guardian

Koncem devadesátých let se íránská proreformní vláda prezidenta Mohammada Chátamího od fatvy distancovala. A jakkoliv podle konzervativního výkladu výnos zůstává v platnosti, postupem let hrozba zdánlivě ustoupila a literát se z ústraní vrátil k cestování, společenské angažovanosti a svobodě psaní.

Dialog s vrahem

V memoárech vede Rushdie s útočníkem – aniž by jedinkrát použil jeho jméno – dialog. „Nehledám omluvu. Zajímalo by mě, jak se cítí teď, když měl čas si vše promyslet,“ vysvětlil spisovatel, proč si domyslel rozhovor s mužem, který se ho snažil zavraždit. Původně dokonce zvažoval, že by se s atentátníkem setkal osobně, což na radu své manželky a přátel nakonec zavrhl.

„Mluví o něm jako o hlupákovi, o člověku, který neví, co činí. Jeho postoj vůči němu se mění, nejdříve má tendenci ho konfrontovat, ale postupem času dochází k názoru, že by to bylo zbytečné, že by stejně nedostal žádnou kloudnou odpověď,“ uvedla překladatelka Martina Neradová, která připravuje Knife pro české čtenáře.

Rozsudek zatím nepadl. Soudní proces je v tuto chvíli odložen, soudce rozhodl, že právníci obžalovaného se mohou seznámit s knihou a souvisejícími materiály.