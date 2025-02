Jamese Bonda bude úkolovat Amazon, nemusí zůstat jen u filmu

Jana Benediktová

před 18 m minutami | Zdroj: ČTK , Reuters , Wall Street Journal , AP , The Hollywood Reporter , The Guardian , Variety , BBC

Zatím poslední filmový Bond Daniel Craig

Technologický gigant Amazon převzal tvůrčí kontrolu nad budoucností Jamese Bonda. Společnost Amazon MGM Studios uzavřela dohodu s dlouholetými správci bondovek Barbarou Broccoliovou a Michaelem G. Wilsonem. To vede k dohadům, jak moc by se mise filmového agenta 007 promění a jestli se fanoušci konečně dočkají dalšího filmu.

Filmová série o Jamesi Bondovi zažívá pravděpodobně největší změnu po více než šedesáti letech a pětadvaceti filmech. Po celou dobu totiž byly bondovky rodinnou záležitostí. Dohodu s Amazonem uzavřeli dědici filmového producenta Alberta „Cubbyho“ Broccoliho – Barbora Broccoliová a Michael G. Wilson byli od poloviny devadesátých let, tedy od Zlatého oka, pečlivými strážci původní podstaty postavy, kterou v roce 1953 vytvořil spisovatel Ian Fleming. Společně vybudovali z Bonda jednu z nejúspěšnějších franšíz v dějinách kinematografie, která celosvětově vydělala více než 7,8 miliardy amerických dolarů.

Zlaté oko

Odpočinek od Bonda přeje producentům i Craig Nyní třiaosmdesátiletý Wilson – kromě toho, že byl producentem – se také v řadě bondovek objevil v epizodní roli. Hodlá se dál věnovat umění a charitativním projektům. I jeho nevlastní sestra Barbara Broccoliová zdůvodňuje předání Jamese Bonda přáním, aby měla čas i na jiné věci. Produkovala už dříve i další filmy a také divadelní hry, včetně inscenace Othello, kde si intrikáře Jaga zahrál jeden z představitelů Jamese Bonda Daniel Craig. Herec reagoval i na změny v producentském dohledu nad Bondem. Broccoliové a Wilsonovi vyjádřil „respekt a obdiv“. „Přeji Michaelovi dlouhý, pohodový (a zasloužený) odpočinek a vím, že ať už se Barbara pustí do jakýchkoli projektů, budou velkolepé a doufám, že budu moci být jejich součástí,“ napsal v prohlášení, z něhož cituje The Hollywood Reporter.

Spectre

„Tvůrčí kontrola“ Dohodu dosavadních producentů s Amazonem stvrzuje veřejné prohlášení, že firma s Wilsonem a Broccoliovou vytvořila společný podnik, který bude spravovat duševní vlastnictví Jamese Bonda, přičemž Amazon převezme „tvůrčí kontrolu“. To znamená, že bude moci při natáčení filmů postupovat bez souhlasu Wilsona a Broccoliové. Wilson uvedl, že Amazon MGM Studios považuje za „důvěryhodného partnera“, proto jim Jamese Bonda svěřil. Finanční podmínky oboustranně výhodného „opatrovnictví“ zůstaly neveřejné.

Barbara Broccoliová a Michael G. Wilson při přebírání čestného Oscara za rok 2024

Amazon získal napojení na Jamese Bonda v roce 2021, kdy zaplatil 8,45 miliardy amerických dolarů (201,8 miliardy korun) za převzetí MGM. Do vlastnictví Amazonu přešlo více než čtyři tisíce filmů a 17 tisíc televizních seriálů. Součástí katalogu byly i bondovky. S MGM získal Amazon právo distribuovat všechny filmy o agentovi 007, nyní však bude mít i pravomoc prosazovat pokračování, což by mohlo odstartovat výrobu nových filmů, která v posledních letech vázne. Další bondovku brzdily rozdílné představy Od premiéry posledního filmu Není čas zemřít uplynuly čtyři roky a nezdá se, že by se další natáčení už chystalo. Brzy tak tato pauza překoná rekordní přestávku mezi jednotlivými bondovkami. Po filmu Povolení zabíjet si na novou misi agenta 007 museli diváci počkat šest let, než se na plátna dostalo Zlaté oko. Loni v prosinci The Wall Street Journal přišel s vysvětlením, že pokračování jedné z nejoblíbenějších filmových sérií brzdí napjaté vztahy mezi Broccoliovou – která přebírala větší díl producentské práce, když začal o dvacet let starší Wilson pomýšlet víc na penzi – a společností Amazon.

Přesněji o sebe křísly rozdílné představy. V zásadě mělo jít o střet mezi podívanou pro velká plátna, jakou byl Hollywood zvyklý předkládat ve dvacátém století, a novou podobou zábavního průmyslu řízeného algoritmy a předplatiteli streamingu. Broccoliová odmítala degradování Bonda na „obsah“. Amazon Studios ale ve stejné době možné neshody odmítalo. Šéfka společnosti Jennifer Salkeová ujišťovala, že má s „Barbarou a Michaelem dobré a blízké vztahy“ a že nechce „narušovat způsob, jakým se ty úžasné filmy natáčejí“. Dostane se Bond do spin-offů a hračkářství? Svěření tvůrčí kontroly do rukou Amazonu s sebou nese možnost, že se spustí lavina různých spin-offů a seriálů točených pro streamovací službu. „Možná (Amazon) vytvoří streamovaný seriál o Moneypenny nebo odvypráví příběh o původu Q. Nechá postavu Any de Armasové z filmu Není čas zemřít objevit se v samostatném filmu? To všechno je možné,“ připustil pro magazín Variety analytik výzkumné společnosti Exhibitor Relations Jeff Bock. Přílišné rozšíření Bond-vesmíru má svá rizika, varuje BBC. Za příklad dává pokles popularity komiksových „marvelovek“, za nímž je částečně i přesycenost fanoušků množstvím příběhových linií, které je třeba sledovat ve filmech a seriálech.

Na větší komercializaci Jamese Bonda by nebylo nic šokujícího už vzhledem k tomu, že Bond patří k jen málu hrdinů, kteří ještě odolávají maximálnímu vytěžování ze stran zábavního průmyslu. Na rozdíl od superhrdinů či světa Hvězdných válek a Pána Prstenů nezpeněžují příliš svou popularitu ani v obchodech s hračkami nebo v zábavních parcích. To si neuvědomuje samozřejmě jen Amazon. Britský list The Guardian nedávno informoval o pokusu developera Josefa Kleindiensta získat ochrannou známku Jamese Bonda. A to na základě tvrzení, že jméno Bond nebylo využito pro určité výrobky a služby po dobu alespoň pěti let, mimo jiné se to má týkat i známé fráze „Bond, James Bond“. Další Bond? Kurzy sázejí nejvíc na dva Jamese Za téměř tři roky od převzetí studia MGM Amazonem vznikl jen jeden pořad související s Bondem. V soutěži 007: Cesta k milionu čelili účastníci bondovským výzvám. Nápad se ale dostal do vývoje ještě před prodejem MGM a s podporou Broccoliové. Moderátor reality show, herec Brian Cox, přiznal, že smlouvu na účinkování podepsal, protože si mylně myslel, že dostal roli v dalším filmu o Jamesi Bondovi.

Při čekání na novou bondovku se rojí spekulace, kdo si oblékne smoking po Danielu Craigovi. Podle sázkového webu Ladbrokes mají největší šanci James Norton známý z filmů Pan Jones či Malé ženy, hvězda ze sci-fi Divergence Theo James a Aaron Taylor-Johnson, který v poslední době nasbíral zkušenosti s akčními scénami třeba ve snímcích Bullet Train nebo Kaskadér. Při více či méně potvrzených dohadech padala také jména Idrise Elby nebo Henryho Cavilla. Bond by měl být muž a Brit, nebo ne? V rozhovoru pro agenturu AP před čtvrt rokem Broccoliová podobu Craigova nástupce načrtla. Bondem by měl být muž, ne nutně bílé pleti, pravděpodobně třicátník, což zvýší pravděpodobnost, že se v roli agenta ještě několikrát vrátí. Loňský článek The Wall Stret Journalu postavený na vyzpovídání lidí ze zákulisí uvádí, že Broccoliová nebyla zcela otevřená aktualizacím Bonda. Před přáteli připustila, že by se filmovým agentem mohl stát herec jiné barvy pleti či gay, nicméně vždy by to měl být muž a Brit. Na přetřes se s měnící se dobou dostal v Amazonu už při přípravě zmíněné reality show také Bondův charakter: jestli je násilnický sukničkář vlastně hrdina.