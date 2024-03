Rozpočty hollywoodských filmů bobtnají. Někteří tvůrci „obrali“ streamy o miliardy, tvrdí publicista

„Docela hezky nám vychází příklad Gladiátora. Ten vyšel právě před čtyřiadvaceti lety na přibližně 103 milionů. Letos na konci listopadu půjde do kin druhý díl opět režírovaný Ridleyem Scottem. Role si nezopakují Russell Crowe a Joaquin Phoenix, prim budou v návratu do Kolosea nově hrát Paul Mescal, Denzel Washington a Pedro Pascal,“ vypočítává Pospíšil.

Rozpočty velkých filmů se ale přesto neustále zvyšují. Do celkových cen se promítá inflace, odklady kvůli stávkám či covidové protokoly. Pokud měl film natočený v roce 2000 rozpočet 100 milionů dolarů, tak letos by měl jenom kvůli inflaci stát 179 milionů.

„Podle mě není hlavní problém, že rozpočty rostou. Je to logické. Problém je, že na rozdíl od let 2015 až 2019 se tržby po covidu ne a ne vrátit na původní úroveň,“ míní Pospíšil, který filmové tržby sleduje na webu MovieZone. Hollywoodská studia se podle něj již nemohou „zahojit“ prodejem DVD, který byl na vrcholu v nultých letech. Právě tyto tržby prý zachraňovaly často podměrečné výsledky z kin.

„Insideři z financujícího studia Paramount se zaklínají, že rozpočet ve skutečnosti nebyl vyšší než 250 milionů, ale stejně. Když teď budeme brát v potaz i znovu zmiňovaný a často opomínaný marketing, jsme minimálně na 350 milionech, spíše ještě více. A aby se studiu film zaplatil už z kin, museli by lidé nechat na pokladnách kin po celém světě minimálně 700 milionů dolarů. Což je vzhledem k tomu, jak málo poslední roky vydělávají ještě na přelomu tisíciletí populární historické epiky, dost nereálné,“ míní publicista.

Gladiátor 2 se začal točit v červnu minulého roku a už v červenci ho zastavila herecká stávka. „Média sice uvádí, že náklady kvůli tomu vzrostly o pouhých deset milionů dolarů, ale nejen já o tom pochybuji. Filmaři se na Maltu vrátili až na začátku prosince. Scott je sice známý tím, že pracuje rychle, často na mnoho kamer najednou a dotočeno bylo během 49 dní, ale přesto probleskují zprávy o chaotické produkci, při níž se měli zranit čtyři členové štábu a ochránci zvířat si stěžovali na kruté zacházení s koňmi a opicemi,“ dodává publicista. Tato obvinění studio odmítlo.

Kdo dostal nejvíc? Herec to není

Rozpočty ale stoupají i kvůli hereckým, režisérským a producentským hvězdám, které studia do svých filmů chtějí a platí jim velké honoráře, které z budgetů ukrajují obrovské částky. „Nedivil bych se tomu, kdyby Denzel Washington navzdory faktu, že v Gladiátorovi podle všeho nemá hlavní roli, dostal za svůj part svých klasických 20 milionů dolarů,“ sděluje Pospíšil. Podle magazínu Forbes jsou nejvíce placenými herci za minulý rok Adam Sandler (73 milionů dolarů), Margot Robbieová (59 milionů dolarů), Tom Cruise (45 milionů dolarů), Matt Damon (43 milionů dolarů) a Ryan Gosling (43 milionů dolarů).

Zrovna jméno Sandlera, s nímž Česká televize nedávno přinesla rozhovor k filmu Netflixu Kosmonaut z Čech, prý ukazuje, že v okamžiku, kdy se herecké hvězdy, režiséři a další upíšou streamu, rozpočet automaticky naroste. Když točí pro kina, mají ve smlouvě tantiémy, tedy procenta z tržeb, ty ale v případě streamovaných titulů odpadají. Dostanou prý tak předem ještě větší honorář, protože mohou „zapomenout na procenta“. Tím rozpočet ještě víc naroste.

„Adam Sandler, Ryan Reynolds, Gal Gadotová a další streamovací dělníci by mohli vyprávět. Extrémně hypoteticky – pokud by režisér Christopher Nolan točil svého čerstvě sedmioscarového Oppenheimera pro stream, stál by třeba dvojnásobek. Byť by se jednalo o stejný film,“ podotýká Pospíšil.

Nolan měl však podle některých zdrojů exkluzivní smlouvu se studiem, kdy si vyjednal významné sdílení profitu. Oppenheimer vyšel na 100 milionů dolarů, dalších 100 měla stát reklamní kampaň. A podle aktuálních zpráv listu Variety si na necelých 100 milionů dolarů v důsledku přišel i Nolan, jenž měl kromě honoráře a zmíněného profitu získat i bonus díky oscarovému vítězství. V kinech snímek celkově vydělal 958 milionů dolarů (22 miliard korun).

„Obrali streamy o miliardy“

Na streamech ale ona „zlatá horečka“ prý pomalu končí. Platformy hollywoodských studií jako Disney+ či Peacock prý prodělávají. A podle Pospíšila začíná šetřit i Netflix, který by „jako jediný ani nemusel“. Nedávno došlo k výměně v čele jejich filmové divize, kdy na začátku roku odešel Scott Stuber, jenž stál za těmi nejdražšími filmy Netflixu, jako jsou Red Notice nebo v Česku natáčený The Gray Man, jež stály 200 milionů dolarů. U nás Netflix podle Státního fondu kinematografie utratil „pouze“ 752 milionů korun, tedy přibližně 34 milionů dolarů.

„Platforma teď chce jít očividně trochu jiným, levnějším a chytřejším směrem. Oni si tam lidé totiž pustí skoro všechno, když to na ně vyskočí v pátek na úvodní stránce. A je vlastně docela jedno, jestli to stojí 20, nebo 200 milionů dolarů,“ míní Pospíšil.

„Byť byl třeba The Gray Man na streamu hit a samozřejmě patřil mezi nejsledovanější originální projekty Netflixu, nic neospravedlní takové náklady pro streamovací dobrodružství. Netflix to samozřejmě věděl, byla to pro ně spíše otázka prestiže, ale do budoucna by podle všeho měli, respektive chtěli s podobnými rozpočty brzdit. Raději budou točit třeba další a další instance levnějších detektivek Harlana Cobena jako Podruhé mě neoklameš,“ sděluje Pospíšil s odkazem na nedávný úspěšný seriál na „červené“ platformě.