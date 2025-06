Český a britský fotograf dokumentují Indianu

V americkém státě Indiana se poprvé představila výstava skupinových portrétů, které vytvořil brněnský fotograf Roman Franc s britským kolegou Jonem Tonksem. Nabízí pohled do života menšího amerického města.

Fotografie vznikaly třeba v kamenictví v Ellettsville s tradicí sahající až k občanské válce, kde se vyráběly zakázky pro washingtonskou katedrálu nebo Pentagon po teroristickém útoku z 11. září 2001. Pro kameníky fotografové působili až exoticky. Považovali za vzrušující, že lidé žijící za oceánem se zajímají o to, kdo jsou a co dělají.

Jak vypadá Amerika těchto dní? A jací lidé v ní žijí? Otázky, na které hledalo ve státě Indiana odpověď česko-britské duo fotografů. „Myslím, že co se týká fotografování, je v Americe určitě chuť, aby přijel někdo zvenčí a dělal snímky jejich světa,“ podotýká Jon Tonks.

„Způsob, jak Roman s Jonem ve svých fotografiích lidi semknou, je téměř jako oslava,“ míní kurátorka výstavy Mia Dalglishová. Pictura Gallery, která se nachází v osmdesátitisícovém Bloomingtonu, znají zvlášť milovníci filmové historie, protože se tu natáčel na konci sedmdesátých let komediální oscarový snímek Breaking Away, česky A co dál…

Basketbalistky i traktoristi

Jemný humor nechybí ani skupinovým portrétům. V Indianě tak Roman Franc dělal to, co ho zajímalo už v Česku. „Fotili jsme místní ženský basketbalový tým, řidiče všech školních autobusů ve městě, queer komunitu, skupinu lidí, která pořádá traktorovou show,“ vyjmenovává náměty svých snímků.