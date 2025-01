Kdo vyfotil „napalmovou dívku“? Autorství ikonického snímku zpochybněno

před 16 m minutami | Zdroj: ČTK , Sundance Film Festival , The Washington Post , AP , CBS , The Hollywood Reporter

Snímek The Stringer natočil Bao Nguyen, americký režisér s vietnamskými kořeny, jehož rodiče utekli z rodné země do Spojených států právě kvůli válce ve Vietnamu. Sleduje dva roky trvající vyšetřování skutečného autorství fotografie a hledání muže známého jen jako „stringer“, což by se volně dalo přeložit jako přispěvatel. Filmaři ho nakonec najdou v reportérovi jménem Nguyen Nghe, který od poválečných let žije v Kalifornii.

Carl Robinson, někdejší editor agentury Associated Press (AP), pro niž pracoval i Nick Ut, v dokumentu tvrdí, že fotografii do saigonské kanceláře přinesl místní reportér. Dostal za ni dvacet dolarů a odešel.

Režisér snímku se nepodivuje, proč se fotograf ke své práci nehlásil dříve. „Pro mnoho lidí, zejména v generaci mých rodičů a starších Vietnamců, to není nic, co se očekává, a není to nutně jejich prioritou. Prioritou přistěhovalců a uprchlíků je postarat se v první řadě o své rodiny,“ vysvětlil podle The Washington Post.

Magazín The Hollywood Reporter poznamenává, že to, co se jeví jako otázka autorských zásluh, přerůstá do zkoumání širších témat současné doby, jako je při sobě držící „generace starých bílých mužů“, neochota vnímat lidi jiné barvy pleti jako jednotlivce a názory, kdo má zaznamenávat světové dějiny.

Nick Ut při útoku byl a pomohl

Autenticitu fotografie nikdo nezpochybňuje, ani to, že Ut ve vesnici při napalmovém útoku byl. Podle závěrů, které film prezentuje mimo jiné na základě nezávislé forenzní analýzy a výpovědí očitých svědků, se ale nacházel příliš daleko od prchající dívky, než aby ji mohl v tomto záběru vyfotit.

Pořídil jiný snímek, na němž je Kim Phuc zachycená z boku a který původně editor vybral pro odeslání do newyorské centrály, protože si nebyl jistý, jestli dívčina přílišná nahota neporušuje pravidla agentury, popisuje deník The Washington Post.

Stejný list také v roce 2012 otiskl vzpomínku fotoreportéra Davida Burnetta, v níž líčil, že patřil k prvním, kdo slavnou fotografii viděl, protože byl u toho, když Nick Ut vyšel z temné komory a v ruce držel „ještě mokrou kopii svého nejlepšího snímku“.

Součástí mnohokrát opakovaného příběhu je – nijak nezpochybňované – Utovo vyprávění, že popálenou Kim Phuc odvezl do nemocnice, kde pro ni díky svému americkému novinářskému průkazu vymohl pomoc.

„Musel jsem průkaz ukázat několikrát i vyhrožovat vojákům, ale nakonec jsem se s ní do nemocnice dostal,“ vzpomínal později. Napalm dívce způsobil popáleniny třetího stupně na třiceti procentech těla. „Plakal jsem, když jsem ji uviděl běžet. Myslím, že bych spáchal sebevraždu, kdyby zemřela,“ řekl prý Ut svému kolegovi.

Proti zpochybnění autorství se ohrazuje Ut i AP

Uvedení filmu The Stringer na Sundance se Nick Ut se pokusil – marně – zabránit, nesouhlas s promítáním doručili festivalu fotografovi právníci a pohrozili žalobou za pomluvu.

Proti dokumentu se ohradila i samotná agentura AP. V prohlášení zveřejněném po premiéře ujišťuje, že informace o ikonické fotografii prověřovala. „Neviděli jsme nic, co by dokazovalo, že Nick Ut snímek nepořídil,“ uvádí.

Podotýká ale, že ověřování probíhalo dříve, než kdokoliv z agentury mohl zhlédnout film, protože tvůrci dřívější přístup k natočeným materiálům neposkytli, respektive stanovovali si podmínky, na něž agentura nechtěla přistoupit. Zástupci AP jsou prý připraveni prozkoumat i nové důkazy, ovšem v tom jim brání mlčenlivost, kterou filmaři zavázali aktéry dokumentu.

Mlčel, protože se bál o práci

V dřívější zprávě se agentura podivuje, proč editor Carl Robinson nepřišel s odhalením falešného autorství mnohem dříve, třeba ve svých knižních pamětech. Osmdesátiletý novinář v dokumentu vysvětluje, že nechtěl přijít o práci, ale ono tajemství ho celou dobu tížilo. Rád by se prý stihl, dřív než zemře, právoplatnému autorovi omluvit.