O brexitu i zombifikaci telefony. Ani 28 let poté zuřivost nevyprchala

Oscarový režisér Danny Boyle se vrátil k jednomu ze svých nejúspěšnějších příběhů a do kin vyslal snímek 28 let poté. Nový postapokalyptický horor je opět zasazen do světa deformovaného ničivým virem. Mnozí ho čtou, stejně jako v případě předchozích filmů, coby podobenství současného dění.

Jsou to skoro tři dekády, co z laboratoře unikl virus, který měl pomoci pochopit agresi a vztek. Místo toho začal z lidí vytvářet nemyslící zuřivá monstra.

„Uskutečnilo se několik promítání 28 dní poté a zdálo se, jako by ten film nezestárl. Navíc samotné publikum na něj reagovalo, jako by sledovalo něco současného. V tu chvíli jsme začali přemýšlet: Co dalšího bychom mohli do tohohle světa přinést?“ uvedl k pokračování Danny Boyle.

Téměř po třiceti letech znovu spojil síly se scenáristou Alexem Garlandem, s nímž původní snímek vymyslel. Pro Garlanda tehdy šlo o první scenáristickou zkušenost. „Prostě jsme navázali tam, kde jsme skončili. Samozřejmě, uběhlo hodně času. Teď už toho o psaní vím mnohem víc a taky mnohem víc rozumím Dannyho roli,“ podotkl scenárista, který v mezičase zůstal věrný hororovému a sci-fi žánru a získal oscarovou nominaci za drama Ex Machina.