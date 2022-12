V Číně se rychle šíří koronavirus. Nahrává mu zmírnění opaření i předchozí politika nulového covidu

Změna metodiky naznačuje změnu postoje

Čínská národní zdravotní komise tento týden oznámila, že přestává do statistik zahrnovat případy nákazy koronavirem u lidí, kteří nemají příznaky nemoci. Po ukončení plošného testování v zemi není podle komise možné přesné přírůstky asymptomatických případů určit.

Čínské úřady do minulého týdne uplatňovaly strategii nulového covidu a nařizovaly uzávěry hned při výskytu prvních případů nákazy. Zdůvodňovaly to tím, že chrání životy občanů. Po demonstracích proti koronavirovým opatřením, na nichž zazněly i výzvy k rezignaci prezidenta Si Ťin-pchinga, Peking strategii zmírnil a minulou středu oznámil zrušení klíčových omezení.

Lidé, kteří mají jen lehké příznaky covidu-19 a ti zcela bez symptomů, mohou nově trávit izolaci doma. Školy, kde se covid nešíří, musely obnovit prezenční výuku. Pro cestování po Číně a pro přístup na veřejná místa, s výjimkou například domovů pro seniory či jeslí a školek, již není potřeba prokazovat se negativním testem.

Nová čínská pravidla také zrušila požadavky na testování, které kdysi dominovaly každodennímu životu, a obyvatelé místo toho přešli na používání domácích antigenních testů, pokud jsou k dispozici - to je další důvod, proč jsou oficiální čísla tak nespolehlivá.

Čína také slíbila, že zásadním způsobem zvýší proočkovanost obyvatelstva, zvlášť pak seniorů. Od čtvrtka se tak mohou lidé hlásit na druhou dávku boosteru, která by měla pomoci překonat nejhorší zimní měsíce. Agentura Reuters nicméně uvedla, že dvě vakcinační centra, která byla nově zřízena v Pekingu, zatím zela prázdnotou.

Pandemie možná skončí brzy

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tento týden vyjádřil naději, že pandemie covidu-19 přestane být příští rok považována za celosvětovou zdravotní nouzi. Podle dalších činitelů WHO se pro to ale musí udělat ještě hodně práce.

Krizový koordinátor WHO Mike Ryan například upozornil, že stále existují „obrovské části populace, které nebyly očkovány“.