Tání východoantarktického ledu může masivně zvednout hladiny moří, varují vědci

Výzkumníci z Durhamské univerzity dospěli k závěru, že pokud globální emise skleníkových plynů zůstanou vysoké, tání východoantarktického ledového příkrovu by mohlo do roku 2100 způsobit téměř půlmetrové zvýšení hladiny moří.

Pokud však emise zůstanou vysoké i po tomto datu, mohl by příkrov, někdy zvaný i kontinentální ledovec, do roku 2300 přispět ke zvýšení hladiny světových moří o jeden až tři metry a do roku 2500 o dva až pět metrů, tvrdí autoři.

Pokud by se však emise dramaticky snížily, ledovec by podle studie mohl zvýšit hladiny moří do roku 2100 jen asi o dva centimetry.