Ptačí chřipka se poprvé přenesla na delfína. Experti se obávají dalších mezidruhových skoků

Obě zvířata byla napadená stejným druhem ptačí chřipky, který se objevuje v Evropě i Americe, v Česku je zodpovědný za masivní nucené likvidace celých chovů drůbeže. Už delší dobu se ví, že tento virus je schopný nakazit široké spektrum zvířat, tentokrát je to ale poprvé, co se prokázalo, že ohroženi jsou i kytovci.

Podle všeho došlo k nákaze, když si zvědavý tvor hrál s mrtvým nebo umírajícím infikovaným ptákem, který spadl do moře. Že by došlo k nákaze mezi delfíny je zatím nepravděpodobné, protože se nepodařilo najít žádné stopy po tom, že by se jim už virus začal přizpůsobovat.

Obava z mutací

Podle virologa Richarda Webbyho z Tennessee jde zatím jen o izolované případy, takže není možné z nich odhadovat, jak moc se bude virus mezi delfíny, sviňuchami nebo velrybami šířit. Je ale prakticky jisté, že případů bude již nyní mnohem více. Důkazem je podle něj zejména to, jak daleko od sebe byla obě zvířata nalezená.

Monitorování zdravotního stavu mezi mořskými savci je navíc velmi složité. Pokud by se mezi nimi virus ve větší míře šířil, pak by se na to přišlo zřejmě až v době, kdy by začala častěji umírat.

Opravdovou hrozbou je, že se virus začne šířit mezi divoce žijícími zvířaty, přičemž se jim začne mutacemi přizpůsobovat. Tím by mohl nabrat vlastnosti, které mu umožní nakazit i další druhy zvířat, včetně těch hospodářských, případně se stane nakažlivějším, smrtelnějším či schopným snadněji infikovat lidi.

Učenlivý virus

H5N1 je patogen, který se umí velmi dobře šířit napříč nejrůznějšími druhy, těch ptačích už napadl stovku. A právě zřejmě od nich se pak dostává k savcům, kteří se s nimi setkávají. Logicky se jedná nejčastěji o predátory a mrchožrouty, letos na jaře se vyskytl v USA u lišek, rysů, skunků a několika dalších druhů.

Nakazil i mořské tvory. V Maine byl nedávno prokázán rovnou u dvou druhů tuleňů. Vědci si ale nejsou zatím jistí tím, jak moc je pro ně nebezpečný.

Riziko nákazy pro člověka zatím zůstává nízké. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí způsobila ve Spojených státech tato verze viru pouze jednu zdokumentovanou nákazu člověka. Jednalo se o muže, který byl v denním styku s drůbeží, takže byl patogenu vystavený mnohem delší dobu než drtivá většina lidí.