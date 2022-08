Měsíc od požáru v Českém Švýcarsku: Dvanáct českých expertů popsalo, co změnil

Bohumil Kotlík, Národní referenční centrum pro venkovní a vnitřní ovzduší, Státní zdravotní ústav Z mého odborného pohledu je požár v Národním parku České Švýcarsko velký problém, protože dokazuje změny v ekosystémech i v přírodních a klimatických procesech a jevech. Z pohledu přírody je požár možná prvním krokem k obnově přirozeného řádu. Z pohledu místních lidí je ekonomickou katastrofou a velkým varováním. Miroslav Zeidler, katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Z odborného pohledu je požár jedna z forem přírodních dějů nebo procesů, podobně jako jsou záplavy, výbuchy sopky, vichřice, které se ve větší či menší míře vždy v přírodním prostředí vyskytovaly, vyskytují a bude s nimi nutné počítat i do budoucnosti (a to pravděpodobně ve vyšší míře díky změnám klimatu). Z pohledu přírody je požár v Českém Švýcarsku intenzivní faktor, který v krátkém čase změní podmínky prostředí a vytvoří prostor pro opětovný vývoj přírodních společenstev od svého začátku. Dává tak možnost (podmínky jako je dostatek světla, živin a podobně) pro život druhů, které by jinak neměly šanci obstát v konkurenci ostatních organismů. Právě takové jevy a jejich kombinace s ostatními faktory vytváří mozaiku prostředí, a tím i možnost existence většího množství organismů, tedy zvyšuje biodiverzitu. Z pohledu lidí je tento požár tragédie či katastrofa, podobně jako nedávné tornádo. Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Brno Z mého odborného pohledu je oheň v národním parku dobrou ukázkou toho, že to, co dýcháme, nemusí pocházet ze zdroje, který se nachází někde v blízkosti. Z pohledu přírody je požár situací, která, byť mohla být zaviněna člověkem, patří k přirozeným procesům v krajině, které zde byly odjakživa. Do jaké míry je tento proces žádoucí nedokáži vzhledem ke své odbornosti plně zhodnotit. Zatímco v případě jakýchkoliv zranění, úmrtí či škodách na majetku se jedná o stav jednoznačně nežádoucí, z pohledu přírody už situace není tak černobílá a lesní požáry mají jak pozitivní, tak negativní dopady.

Z pohledu lidí je požár určitým dalším rozsvícením pomyslného varovného světélka, že s planetou se něco děje a že je nutné důsledně dodržovat opatření, která jsou v národních parcích platná. Přestože vznik požáru mohl mít různé příčiny, u jeho dopadů už můžeme hledat příčiny i ve způsobu zacházení s krajinou, suchu a změnám klimatu obecně. Scénáře vývoje klimatu a životního prostředí do budoucna předpovídají právě zvyšování četnosti extrémních jevů, které se zde vyskytují i bez jakýchkoliv změn, ale v menší míře či s odlišnými dopady. Je nutné se na tyto situace nejen připravovat, ale zejména se snažit dělat takové změny, které budou mít pozitivní dopad na potlačení globálních změn klimatu, a tím tedy i snížení pravděpodobnosti, že vůbec k nějaké takovéto přírodní katastrofě dojde. Pavel Kindlmann, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Z mého odborného pohledu je požár v tomto parku celkem běžným jevem, ten letošní je však následkem klimatické změny obzvláště rozsáhlý, a právě kvůli ní si budeme muset na podobně rozsáhlé události zvyknout. Z pohledu přírody je požár do značné míry pozitivním jevem. Pomáhá organismům, které jsou konkurenčně slabší třeba tím, že otevře prostor rostlinám a živočichům, které nemohou žít v zapojeném hustém smrkovém lese, který zde na mnoha místech vysázel člověk a jenž je tedy nepřirozený. Z pohledu lidí je požár negativním jevem, způsobuje nedozírné hospodářské škody na majetku a rozšiřuje do okolí množství škodlivých, člověku nebezpečných látek. Radim Hédl, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Botanický ústav AV ČR Z mého odborného pohledu je požár v Českém Švýcarsku jedinečnou příležitostí ke kultivované celospolečenské diskusi o úloze požárového managementu v naší přírodě. Týká se to především ochrany přírody, protože z ekonomického pohledu je požár v lese pochopitelně nežádoucí. Lesy nejsou jen zdroj peněz, je to hlavně příroda s mnoha různými funkcemi. Požárový management se ovšem zdaleka nemusí omezovat jen na lesy národních parků nebo jiných rezervací. Může jít o standardní typ údržby určitých typů ekosystémů i mimo rezervace. Podle mého názoru by to velmi pomohlo péči o ohroženou biodiverzitu, kterou bychom takto mohli s celkem nízkými náklady podporovat. Nejvíc se ovšem obávám toho, že taková dobře míněná diskuse bude v začátku jednoduše utnuta argumenty, že lesní, požární či protiteroristický zákon něco takového naprosto vylučuje. Z pohledu přírody je požár něco, co tohle území zažívalo v dlouhé minulosti opakovaně a mnohokrát. Bavíme se o historii dlouhé deset tisíc let, což je období současné doby meziledové, zvané holocén. Požáry ovlivňovaly národní park i v nedávné časové rovině, řekněme posledních sto až dvě stě let.

Požáry do této krajiny přirozeně patří a bylo by obrovsky krátkozraké snažit se je příliš omezovat nebo dokonce zcela vyloučit. Nevyplatilo by se to ani přírodě, ani nám jako společnosti. Je třeba počítat i s tím, že požáry mohou být do budoucna častější s tím, jak se mění klima k teplejšímu a suššímu. Z pohledu lidí je tento požár něco, co se většinou zbytečně přeceňuje. Když si odmyslíme bezprostřední škody, které objektivně nejsou nijak zásadní, nejde celkově o nic vážného. Požár zasáhl řekněme maximálně čtvrtinu národního parku, který je sám o sobě poměrně malý (80 kilometrů čtverečních). Jestli shořelo řádově tisíc hektarů, tak je to zcela zanedbatelné s tím, co běžně shoří jinde ve světě ve srovnatelných podmínkách, například na Sibiři. Pro společnost by to ale mohlo zafungovat jako určité aktuální memento odkazující na globální klimatickou změnu. Ta bude k takovým jevům velmi pravděpodobně přispívat, a je pak otázka, kolik potřebujeme „vysadit stromů“ k tomu, abychom vykompenzovali uhlík, který obří požáry uvolní z biomasy dřeva a humusu zpět do ovzduší. Měli bychom se snažit vnímat věci jako propojené, působící dlouhodobě a celosvětově. Jiří Novák, vedoucí výzkumné stanice Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Vznik požáru, ať už zaviněného lidskou neopatrností, nebo přírodním živlem, není v našich lesích i ve zmíněném národním parku úplně neobvyklý. Výjimečný je jeho rozsah. Dnes jme již na více než tisíci hektarech, což je ve srovnání například s požárem na Moravské Sahaře (Bzenecko), kde hořelo v květnu 2012 a bylo zasaženo zhruba dvě stě hektarů, několikanásobně více. Otázkou je, jak přispělo k požáru ponechávání souší po kůrovcové kalamitě. Ponechané souše samy o sobě příčinou nebyly, je však zřejmé, že přispěly k rozsahu. Členitost terénu a přírodní podmínky samozřejmě neumožňují zpracovávání kůrovcových souší v celé oblasti a vzhledem k poslání správy parku to ani není v jádrových zónách žádoucí. Pokud se však management národního parku rozhodl souše ponechat na větší rozloze, zcela ignoroval skutečnost, že NP se nachází v tisíce let poměrně hustě osídlené kulturní krajině střední Evropy, tedy že hrozí, že případný požár zasáhne i obydlí nebo přesáhne hranice parku. Nabízí se zde příměr s Národním parkem Šumava, kde tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík po větrné kalamitě Kyrill rozhodl ponechat na obrovských výměrách spadané, zlomené a vyvrácené stromy, i když bylo zřejmé, že bude následovat napadení kůrovcem a jeho namnožení do kalamitního stavu. Kůrovec pak napadl i porosty mimo park. Je tedy třeba si uvědomit, že požár i kůrovec jsou přirozenou součástí lesů, avšak v podmínkách kulturní krajiny střední Evropy je třeba domýšlet rozsah a přijmout zodpovědnost za dopady takovýchto rozhodnutí na soukromý i veřejný majetek, v nejhorších situacích i na zdraví a životy lidí.

Odkaz Spálenou zemi rychle osídlí pionýrské dřeviny a plevel