I po mírném covidu mají lidé celé měsíce vyšší množství zánětů, varuje výzkum

O povaze, vlastnostech a struktuře nového koronaviru se za dva roky, co se šíří po světě, ví už dost. Ale vědci stále pokračují ve shromažďování informací o tom, co nákaza virem SARS-CoV-2 v lidském těle dělá a jak mu může škodit – zejména dlouhodobě.

Nová studie publikovaná v časopise Mucosal Immunology to potvrzuje a pokouší se vysvětlit negativní imunitní změny u osob, které měly jen mírnou nemoc podobnou například běžné chřipce. Spolupracovali na ní vědci z Karolinského institutu ve Švédsku, z Helmholtzova centra v Mnichově a Technické univerzity v Mnichově.

Zjistili, že po třech až pěti měsících se makrofágy osob s mírným covidem chovaly v průměru výrazně jinak než u lidí, kteří novému koronaviru nikdy vystaveny nebyly. Konkrétně uvolňovaly větší množství molekul, o nichž je známo, že se podílejí na vyvolávání zánětu.

„Můžeme prokázat, že makrofágy lidí s mírným covidem-19 vykazují po dobu tří až pěti měsíců po infekci změněnou vyšší zánětlivost,“ uvedl autor studie Craig Wheelock. „Většina těchto lidí neměla žádné příznaky, ale jejich imunitní systém byl citlivější než u jejich zdravých protějšků, kteří covidem neprošli,“ dodal vědec.

Výzkum by měl pokračovat

Autoři přiznávají, že jejich studie má své slabiny. Jednak je založená na příliš malému vzorku osob, ale ještě větším problémem je, že se explicitně nezkoumali lidé s dlouhým covidem. V analyzované skupině hlásilo problémy odpovídající dlouhému covidu asi 16 procent osob po prvním odběru – a nula procent po roce. Také zánětlivé změny pozorované na makrofázích těchto lidí po dvanácti měsících zřejmě vymizely.

Autoři předpokládají, že dlouhý covid je způsoben jedním nebo více různými mechanismy, takže i potvrzení souvislosti mezi zánětem po covidu a přetrvávajícími příznaky lidí nemusí stále vysvětlovat každý jednotlivý případ. V ideálním případě by tento druh výzkumu mohl pomoci k lepší léčbě alespoň některých pacientů. Tým proto doufá, že bude pokračovat v hlubším pátrání a zahrne ještě více skupin lidí pro srovnání.

„Rádi bychom provedli ještě jednu studii, do které bychom zahrnuli jak lidi s těžkým covidem-19, tak lidi bez covidu-19, ale s jiným druhem respiračního onemocnění, například s chřipkou,“ uvedla spoluautorka Julia Esserová von Bierenová, vedoucí výzkumné skupiny z Helmholtzova centra v Mnichově a Technické univerzity v Mnichově. „Budeme tedy zkoumat, jestli to, co postihuje pacienty s covidem-19, postihuje také pacienty například se sezonní chřipkou,“ dodala.