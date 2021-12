Hlouběji ještě krakatici nikdo neviděl. Vědci pozorovali tvora s obřími chapadly šest kilometrů pod hladinou

V hlubinách se ale něco zřetelně pohybovalo. Po přiblížení se ukázalo, že pohyby tvora odpovídají chobotnici. To však nedávalo smysl, chobotnice totiž v takových hlubinách nežijí. Zatím rekordní hloubka, kde byl tento hlavonožec pozorován, byla asi 4700 metrů.

Tvor, který plul po dně Filipínského příkopu v hloubce 6212 metrů, byl mnohem menší, jeho plášť měl jen asi deset centimetrů. A také měl atypická chapadla: normálně jsou chapadla těchto krakatic „zalomená“, jako by z lokte vyrůstala paže v podobě dlouhého biče. Díky tomu působí mnohdy až pavoukovitě. To ale v tomto případě neplatilo, její chapadla byla úplně obyčejná. Podle vědců to naznačuje, že se mohlo jednat o mladý exemplář, který ještě nebyl plně vyvinutý.

O hlubinách oceánů víme méně než o Měsíci

Podle Bruce Robisona, hlubokomořského ekologa z výzkumného ústavu Monterey Bay Aquarium Research Institute, je tento objev fascinující už proto, co z něj vyplývá. Krakatice jako vrcholoví predátoři jsou závislé na složité ekologické síti, a tak nález chobotnice v těchto hloubkách naznačuje, že někde dole musí být mnoho dalších forem života, které tuto síť podporují –⁠ možná se tedy v hlubokých příkopech ukrývají celé neznámé ekosystémy.