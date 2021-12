Vědci pozorovali obří erupci u vzdálené hvězdy. Připomínala chování Slunce v pubertě

Výsledky podle autorů pomáhají astronomům lépe pochopit, jak k velkým koronálním výtryskům hmoty docházelo v průběhu 4,6 miliardy let dlouhé historie hvězd velikosti Slunce i konkrétně Slunce. Je podle nich pravděpodobné, že v minulosti se takové extrémní výrony koronální hmoty odehrávaly na Slunci častěji, ale je možné, že podobné erupce se na něm odehrávají jednou za tisíc let i nyní.

Podle vyjádření autorů pro web Gizmodo by tedy i naše Slunce mohlo vychrlit podobně velký výron koronální hmoty. Kdyby tato erupce směřovala k Zemi, mohlo by to znamenat extrémní problémy. Už i mnohem mírnější erupce totiž mohou narušovat elektroniku i dráhy satelitů. Výron koronální hmoty značné velikosti by přístroje družic zcela zničil a vyřadil tedy z provozu všechny sítě, které jsou dnes na satelitech závislé.