Vědci vystopovali autory záhadných otisků z východní Afriky. Před 3,6 milionu let je tam zanechali hominidé

Paleontologové vysvětlili, komu patřily stopy, jež po sobě před 3,6 milionu let zanechal v dnešní severní Tanzanii doposud neznámý tvor. Ve studii, kterou publikoval odborný časopis Science, vyvrátili předchozí domněnky, že by stopy patřily medvědům. Pomocí moderních metod přišel tým Jeremyho DeSilvy na to, že otisky patří hominidům, kteří experimentovali s chůzí po zadních.