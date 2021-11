Ivermektin je jako červivé jablko – někde funguje, jinde ne. Americký lékař vysvětluje příčiny

Tito paraziti jsou rizikovým faktorem při onemocnění covidem-19. Upozornila na to už celá řada autorů, podle nichž infekce parazity zvyšuje úmrtnost na covid a pravděpodobnost těžkého průběhu této choroby. „Imunitní systém nemůže účinně reagovat na virus, navíc i vakcíny jsou u těchto pacientů méně účinné,“ uvádí Alexander.

To znamená, že lidé, kteří mají parazity, mívají covid horší než lidé zdraví. A protože je ivermektin antiparazitikum, může u takto nakažených lidí opravdu reálně pomoci – tím, že zničí parazita, zvýší pravděpodobnost pacienta na mírnější průběh a přežití.

Hádě a ivermektin

Alexander to vysvětluje na případu parazita, který se jmenuje hádě střevní. Vyskytuje se sice hlavně v tropických a subtropických oblastech, jsou ale známy případy napadení i v našich zeměpisných šířkách, dokonce i z Česka. Žije v lidských střevech, kde způsobuje strongyloidózu. Larvy háděte při této nemoci pronikají pokožkou a sliznicí do krve, která je zanese do plic, odkud je člověk vykašle do úst a spolkne. Dospělí červi napadají prakticky všechny orgány, včetně mozku.

Covid se často léčí kortikosteroidy, jedná se o jeden z vůbec nejrozšířenějších postupů, který má dobré výsledky – umí totiž potlačit nepřiměřeně silnou imunitní reakci, která se často u první infekce virem SARS-CoV-2 objevuje a ničí organismus. Jenže když se imunita pomocí kortikosteroidů vypne, dojde k hyperinfekci tímto parazitem. Člověk pak může na tuto nemoc i zemřít.