Raketa Starship se vydá do vesmíru nejspíš už v lednu, oznámil Musk. Plánuje deset letů ročně

První, nosný, stupeň systému, který společnost pojmenovala Super Heavy, bude vybaven 35 motory Raptor. Starship bude mít motorů šest a bude schopen letů nezávisle na prvním stupni. Super Heavy má být stejně jako Starship opakovaně použitelný, což výrazně sníží náklady na vesmírné výpravy. Oba spojené stupně s průměrem devíti metrů dosáhnou výšky 120 metrů.

SpaceX zahájila zkušební lety prototypů Starshipu ze své „hvězdné základny“ u Boca Chica na jihu Texasu loni 9. prosince. Při těchto testech ale prototypy vybavené třemi raptory dosáhly maximální výšky „jen“ deseti kilometrů.

Napoprvé to nemusí vyjít

Nadcházející orbitální testovací let bude zahrnovat prototyp Starshipu s označením SN20, který má pohánět plný počet šesti raptorů, a prototyp rakety Super Heavy s označením Booster 4. Nosič Booster 4 se má krátce po startu spustit do Mexického zálivu, ale SN20 jednou obletí Zemi a sestoupí do Tichého oceánu poblíž havajského ostrova Kauai.

Podle Muska nelze očekávat, že zkušební let bude perfektní. „S tímto prvním startem je spojeno velké riziko. Takže bych neřekl, že to bude pravděpodobně úspěšné, ale myslím, že uděláme velký pokrok,“ poznamenal.