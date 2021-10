Začal největší turnaj ve videohrách. V DOTA 2 se bojuje o 880 milionů korun a poprvé má šanci Čech

Počítačové hry jsou řadu let sportem, kde se dá vydělat mnohem víc než v klasických sportovních odvětvích. Dokládá to turnaj The International, který se letos koná netypicky v Bukurešti – a kvůli pandemické situaci výjimečně i bez reálných diváků v hledišti. V minulosti se tento turnaj konal tradičně v americkém Seattlu, kde sídlí společnost Valve, jež hru provozuje. Každoročně se tam slétaly z celého světa desetitisíce diváků, aby si užívaly ve velké aréně, jak tam pětičlenné týmy měří síly ve videohře. Podívejte se na ukázku toho, jak vypadá zápas ve hře DOTA 2 – tohle je finále The International před dvěma roky:



Video of OG vs Liquid | All Game + Late Game Show | Grand Final The International 2019 | Dota 2 TI9 LIVE

Hru DOTA 2 (neboli Defense of the Ancients – obrana prastarých) hrají miliony lidí – a co je výjimečně, v příliš nezměněné podobě už jedenáct let. Prošla množstvím pravidlových, grafických i kosmetických úprav, ale princip i základní vzhled je stále stejný jako v roce 2003, kdy vznikl její předchůdce. Deset hráčů, rozdělených do dvou týmů po pěti, se snaží zničit soupeřovu hlavní budovu (Ancienta) umístěnou v základně chráněné věžemi. Má obrovské množství komplikovaných mechanik, 121 hrdinů, z nichž si hráči mohou vybírat, a prakticky nekonečnou variabilitu. To z ní dělá výzvu; jedná se o jednu z nejkomplikovanějších videoher náročných na koncentraci, znalosti mechanismů, rychlost reakcí, ale především na taktiku a strategii. Sebelepší individuální hráč v ní totiž nemá šanci uspět bez spolupráce se zbytkem týmu. Pro řadu hráčů je až příliš náročná, takže její popularita, co se týká počtu uživatelů, v posledních letech upadá, stále ale patří k těm, které sleduje nejvíc lidí – a v době turnaje The International láme rekordy. Majitelem hry a provozovatelem turnaje je americká společnost Valve známá především jako vlastník herní distribuční platformy Steam. Ta už před lety přišla s originálním způsobem, jak pro The International získat dostatek financí: sama dá základní odměnu, na zbytek se skládají sami hráči tím, že si ve hře zakupují různá vylepšení – část z těchto peněz pak jde na výhru pro hráče. Fanoušci mají díky tomu k turnaji velmi osobní vztah, digitální sportovci totiž vlastně hrají o své peníze. DOTA v době pandemické Turnaj se tradičně hrával v srpnu, v roce 2020 ale musel být desátý ročník šampionátu zrušen – pandemická opatření neumožňovala, aby se setkalo takové množství lidí z mnoha zemí světa a Valve nechtělo, aby se konal jen digitálně.

Letošní ročník je tedy vlastně náhradním, ale i on je pandemií silně ovlivněný. Měl se totiž konat v létě ve Švédsku, které mělo sice proticovidová opatření relativně liberální, ale nakonec to nevyšlo. Úřady totiž neuznaly videohru za sport, takže šampionát by nemohl probíhat za důstojných opatření. Organizátoři ho proto museli odložit na podzim a narychlo hledat náhradu – našli ji v rumunské Bukurešti. Jenže se startem školního roku se v zemi, kde je proti covidu naočkována jen asi třetina obyvatel, začala nemoc prudce šířit: v současné době hlásí málo testující dvacetimilionová země téměř 15 tisíc nových případů a 250 mrtvých denně. Proto se organizátoři 3. října, pouhé čtyři dny před začátkem šampionátu, rozhodli zrušit všechny vstupenky a vrátit za ně peníze – International tedy probíhá jen on-line. Ani to pro něj není úplně zásadní ztráta: už v minulých letech se ho sice přímo a naživo zúčastnily desetitisíce lidí, ale přes různé digitální platformy to byly miliony diváků. Ve hře je Čech Letošní ročník je výjimečným ještě z jednoho důvodu. Poprvé za celou dobu existence turnaje má totiž šanci získat odměnu i český hráč. DOTA 2 je hrou „multikulturní“, řada týmů si vybírá z hráčů po celém světě, bez ohledu na jejich původ. Například dvojnásobný vítěz turnaje, tým OG, letos nastupuje ve složení: Pákistánec, Fin, Francouz, Dán a Severní Makedonec.