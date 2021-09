Na Faerských ostrovech letos zabili rekordní počet delfínů. V tradičním lovu zemřelo přes čtrnáct set zvířat

Faerské ostrovy nebyly v minulosti bez tohoto zdroje potravy samostatné, drsné podmínky neumožňují jinak získat dostatečné množství masa. Lov kulohlavců je místní tradice, která funguje v rámci komunity – získané maso se v drtivé většině neprodává, ale místní ho sdílí mezi sebou. Z hlediska etnologie by se dal Grindadráp přirovnat k podzimním honům na divokou zvěř ve střední Evropě.

Tradice lovu Grindadráp sahá do 16. století. Kořistí jsou většinou kulohlavci černí, někdy ale právě i delfíni, respektive plískavice běloboké. Tito asi 2,5 metru dlouzí mořští savci nepatří mezi ohrožené, takže jim podobný lov nemůže z hlediska populace ublížit.

„Odhaduji, že většinu plískavic vyhodí do koše nebo do nějaké díry v zemi,“ uvedly noviny. „Měli bychom mít kvóty na jednotlivé oblasti a neměli bychom delfíny zabíjet.“

Dalším problémem je obrovské množství ulovených zvířat. Za normálních okolností se konzumuje jejich maso a další části těl, ale tentokrát to nebude zřejmě možné, protože podle místních citovaných dánskými novinami Ekstra Bladet je delfínů až moc.

„Musíme myslet na to, že nejsme na Zemi sami. Naopak, svět se výrazně zmenšil a každý nosí v kapse kameru,“ řekl místním médiím. „To je skvělé sousto pro někoho, kdo chce, abychom vypadali špatně, pokud jde o lov kulohlavců.“

Problematická tradice

Přesto budí tato tradice mnoho kontroverzí. Spočívá hlavně ve způsobu, jakým lov probíhá. Když se velryby dostanou do zátok Faerských ostrovů, místní lidé je pomocí lodí a člunů obklíčí a zabrání jim v úniku na volné moře.

Potom zvířata naženou na mělčinu. Lovci jim zaseknou do dýchacího otvoru hák, pomocí něhož je povytáhnou do hloubky, kde se kulohlavci už nemohou bránit. Pak je velrybáři zabijí jedinou ranou speciálního kopí do páteře.

Podle řady výzkumů jde o smrt zcela bezbolestnou a rychlou, velryba umírá během několika sekund. Na záběrech však vypadá zabíjení velmi dramaticky – voda oceánu se zbarví do ruda, lovci se v ní brodí a kolem nich leží obrovské množství mrtvých zvířat. Ve skutečnosti trvá celá situace jen kolem deseti minut.

Kapitán Alex Cornelissen, šéf organizace Sea Shepherd, která vede kampaň proti lovu velryb, řekl, že uprostřed celosvětové pandemie je „naprosto otřesné vidět útok na přírodu takového rozsahu na Faerských ostrovech“.