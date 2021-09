Nanotermit, pád budovy, do které letadlo nenarazilo, i záhada roztavené oceli. Konspirační teorie o pádu WTC stále žijí

Nejčastější konspirační teorie se týkají způsobu pádu budov – podle nich byly všechny tři předem napojeny na výbušniny a srovnány se zemí v sérii řízených demolic. Přitom existují dokumenty z vyšetřování, které všechny spekulace přesvědčivě vyvracejí. Vytvořil je už před deseti lety americký Národní institut pro standardy a technologie (NIST). Mezi nejčastějšími konspiračními teoriemi jsou:

„Škody byly tak velké, že je nemohl způsobit jen náraz letadel“

Tvrzení: První unesené letadlo prorazilo 94. až 98. patro stodesetipatrové severní věže Světového obchodního centra; druhé letadlo narazilo do 78. až 84. patra stodesetipatrové jižní věže. Náraz a následné požáry přerušily provoz výtahů v obou budovách. Před zřícením věží byly navíc viditelně poškozeny vestibuly obou budov. „Není možné, aby náraz letadla způsobil tak rozsáhlé škody o osmdesát pater níže,“ tvrdí se například v příspěvku na webu Nezávislého mediálního centra v San Diegu, kde stojí také: „Je zřejmé a nevyvratitelné, že v nižších patrech první věže byly ve stejnou dobu jako při nárazu letadla odpáleny jiné výbušniny.“

Fakta: Vyšetřování Národního institutu pro standardy a technologie (NIST) odhalilo, že trosky letadla prořízly inženýrské šachty v jádru Severní věže, a vytvořily tak kanál pro hořící letecké palivo – a následně ohnivou zkázu v celé budově. „Je velmi těžké zdokumentovat, kam se palivo dostalo,“ říká Forman Williams, poradce NIST a odborník na spalování, „ale pokud je atomizované a hořlavé a dostane se ke zdroji vznícení, vybuchne.“

Hořící palivo putující výtahovými šachtami narušilo výtahové systémy a způsobilo rozsáhlé škody v hale. NIST zmapoval svědectví osob, které na místě zasahovaly, že „některé výtahy se propadly přímo dolů“ do přízemí. „Dveře v patře haly praskly, vyšlehly plameny a lidé zemřeli,“ říká James Quintiere, profesor inženýrství na Marylandské univerzitě a poradce NIST. Podobný postřeh zazněl i ve francouzském dokumentárním filmu „9/11“ režisérů Julese a Gedeona Naudetových. Když Jules Naudet vstoupil do haly Severní věže několik minut po nárazu prvního letadla, viděl hořící oběti, což byla scéna, která mu připadala příliš děsivá na to, aby ji natočil.

„Při pádu WTC se tavila ocel, to letecké palivo neumí“

Tvrzení: „Lhali nám,“ oznamuje webová stránka AttackOnAmerica.net. „První lež byla, že příčinou selhání konstrukce bylo letecké palivo. Žádný požár kerosinu nemůže hořet tak horkým plamenem, aby roztavil ocel,“ říká příspěvek s názvem „Důkaz řízené demolice ve WTC“.

Fakta: Konspirační teorie mají jedno společné – vycházejí z reálných a zcela pravdivých dat, která pak ale zasazují do nesmyslného kontextu. Letecké palivo hoří při teplotě 130 až 820 °C, což opravdu není dostatečná teplota na roztavení oceli (1500 °C).

Jak je tedy možné, že se věže WTC zhroutily? Odborníci se shodují, že ke zřícení věží se jejich ocelové rámy nemusely vůbec roztavit, stačilo, aby ztratily část své strukturální pevnosti – a to vyžadovalo vystavení mnohem menšímu žáru. „Nikdy jsem neviděl roztavenou ocel při požáru budovy,“ říká vysloužilý zástupce velitele newyorských hasičů Vincent Dunn, autor knihy The Collapse Of Burning Buildings: A Guide To Fireground Safety. „Ale viděl jsem spoustu zkroucených, pokroucených, ohnutých a prohnutých kusů oceli. Dochází k tomu, že se ocel snaží na obou koncích rozpínat, ale když už se nemůže rozpínat, prohne se a okolní beton popraská.“

„Ocel ztrácí při teplotě kolem 600 °C asi 50 % své pevnosti,“ poznamenává vedoucí inženýr Farid Alfawakhiri z Amerického institutu ocelových konstrukcí. „A při 1000 °C jí zbývá už jen méně než deset procent.“ NIST se také domnívá, že velká část nastříkané protipožární izolace byla pravděpodobně nárazem obřích letadel stržena z ocelových nosníků – kov tak zůstal zranitelnější vůči žáru.

Ve hře je ale ještě jeden faktor, na který příznivci konspirace zapomínají. Při požáru WTC totiž nehořelo zdaleka jen letecké palivo, poznamenal pro web Popular Mechanics Forman Williams, profesor inženýrství na Kalifornské univerzitě v San Diegu. Letecké palivo sice podle něj požáry spustilo i živilo, ale zesilovala ho kvanta materiálů uvnitř budov – NIST uvádí, že v ohnisku požáru dosahovaly teploty až tisíce stupňů Celsia.

„Zdrojem vznícení bylo letecké palivo,“ uvedl Williams. „Hořelo možná deset minut a věže v té době stále stály. Teprve zbytek hořícího materiálu byl zodpovědný za teplo, které nakonec způsobilo jejich pád.“

„Obláčky prachu prokazují, že v budově WTC došlo k explozi“

Tvrzení: Při zřícení každé z věží byly z boků budov vyvržené jasně viditelné chuchvalce prachu a trosek. V knize Bolestivé otázky: Analýza útoku z 11. září se objevuje toto tvrzení, které se později rozšířilo mezi nejčastější konspirace: „Oblaky vylétající z budov nemohou pocházet jen z jejich pouhého zřícení. Vznikají ale při explozích.“ Zastánci konspiračních teorií citují Vana Romera, odborníka na výbušniny a viceprezidenta Hornického a technologického institutu v Novém Mexiku, kterého hned v září 2001 citoval deník Albuquerque Journal, že „uvnitř budov byla nějaká výbušná zařízení, která způsobila zřícení věží“. Romero uvedl, že kolaps budov se podobal řízeným výbuchům, které se používají k demolici starých staveb.

Fakta: Jakmile se věže začaly hroutit, váha všech pater nad zřícenou zónou dopadla s drtivou silou na nejvyšší neporušené patro. Podlaží, které nebylo schopno absorbovat obrovskou energii, se propadlo a přeneslo síly na podlaží pod ním – to umožnilo, aby kolaps postupoval řetězovou reakcí směrem dolů budovou.

Podle Davida Biggse, stavebního inženýra ze společnosti Ryan-Biggs Associates a člena týmu Americké společnosti stavebních inženýrů (ASCE), který pracoval na zprávě FEMA, inženýři tento proces nazývají „pancaking“ a k jeho spuštění vůbec není nutný výbuch.

Stejně jako všechny kancelářské budovy obsahovaly i věže WTC obrovské množství vzduchu. Když se zřítily, všechen tento vzduch – spolu s betonem a dalšími troskami, které byly rozmetány silou pádu – byl s obrovskou energií vyvržen ven. „Když se zřítí značná část podlaží, vystřelí vzduch a prach z betonu okny ven,“ popsal vedoucí vyšetřovatel NIST Shyam Sunder. Dodal, že tato oblaka prachu opravdu mohla vyvolat dojem řízené demolice.

Romero později projevil lítost, že se jeho komentáře pro Albuquerque Journal staly tak silným argumentem pro příznivce konspiračních teorií. „Když jsem řekl, že si myslím, že budovu zničily výbušniny, tak mě tehdy špatně citovali,“ uvedl. „Řekl jsem jenom, že to tak vypadalo.“

Romero souhlasí s vědeckým závěrem, že zřícení budovy vyvolal oheň – po deníku pak považoval uvedení výroku na pravou míru. To sice bylo otištěno hned 22. září 2001, ale to nezabránilo, aby se nesmysl nešířil dál. Například server emperors-clothes.com, který konspirace šíří, udělal z Romerova vyjádření argument pro spikleneckou teorii: „Plátcem Romerova výzkumného ústavu je Pentagon. Přímo či nepřímo na něj byl vyvíjen nátlak, který Romera donutil, aby své původní prohlášení odvolal.“ Romero to sice popřel, ale konspirace se dál šíří světem.

„Důkazy o explozi přinesly i seismografy“

Tvrzení: Seismografy na Lamont-Dohertyho pozemské observatoři Kolumbijské univerzity v Palisades ve státě New York, asi 30 kilometrů severně od WTC, zaznamenaly události z 11. září. „Všechny nejsilnější otřesy byly zaznamenány na začátku zřícení, tedy dlouho předtím, než padající trosky dopadly na zem,“ uvádí webová stránka WhatReallyHappened.com.