„Stál tam jako dítě, když má plné kalhoty,“ popsala sekretářka NSDAP ústup nacistů z Benešovska

Díky svému postavení se znala s elitními špičkami strany v okrese a znala i jejich rodiny. O to víc ji s koncem války překvapilo, že jejich vznešené promluvy o nadřazenosti německé rasy a statečnosti neobstojí tváří v tvář možné porážce a zajetí.

„S přibližujícím se koncem války začínala tušit, že to, co jí říkali, a to, co ona prosazovala, je vlastně podvod. Že ti lidé se přestávají chovat tak, jak by se podle vlastních slov chovat měli, a pro ni osobně byl konec války naprostá morální katastrofa, kdy se zhroutilo všechno, čemu ona věřila,“ potvrzuje Kmoch.