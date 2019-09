Skrývali parašutisty po atentátu na Heydricha, nacisté je za to zavraždili. Lidé si připomínají biskupa Gorazda a další duchovní

Josef Bublík byl příslušníkem výsadku Bioscop. Na konci dubna 1942 byl se skupinou vysazen na Požárech na Křivoklátsku. Společně s Janem Hrubým se následně přesunuli do Uherského Hradiště. Poté, co nenalezli kontakt, se přesunuli do Prahy, kde se podřídili velení Adolfa Opálky, vedoucího skupiny Out Distance, která byla v protektorátu vysazena na konci března 1942. V kostele se ukrývali také Jaroslav Švarc ze skupiny Tin a Josef Valčík ze skupiny Silver A, jejímž úkolem bylo předávání důležitých zpráv do Anglie prostřednictvím vysílačky Libuše.