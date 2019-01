„Pryč od Vídně, pryč od Říma.“ Jak si Československo vytvořilo vlastní církev

Profil Kalich nad Hradem

V souvislosti s připomínkou 510. výročí smrti Jana Husa v Kostnici došlo ke konfliktu Československa s Vatikánem. Výročí se v roce 1925 poprvé slavilo jako státní svátek a československá vláda předem ujistila papežského nuncia, že oslavy proběhnou čistě ve vlasteneckém duchu a nebudou namířeny proti katolické církvi. Do věci se však osobně vložil prezident Masaryk, který nechal 6. července nad Hradem vyvěsit černou husitskou vlajku s rudým kalichem. Vatikán tento krok vnímal jako provokaci a den poté z Prahy nuncius Francesco Marmaggi na protest odjel.

Masaryk si z roztržky moc nedělal. „Prezident je v bujaré, bojovné náladě, zjevně rozhodnut probojovat věc do konce. Po večeři hrál na klavír a zpíval slovanské písničky, i cakewalk zatančil. Na konci zazpíval ‚Ktož jsú boží bojovníci‘,“ poznamenal si tehdy jeho tajemník František Kučera.

„Probojovat věc do konce“, čímž Kučera mínil Masarykovu snahu definitivně se vypořádat s katolickou církví, se však nepodařilo. Protikatolické postoje už neměly takovou sílu jako po pádu monarchie. „Podepsal jsem zákon o státních svátcích, šel na Husovu oslavu na Staroměstské náměstí, vyvěsil husitský prapor. Co víc? Jako prezident jsem čekal, že nejen vláda, parlament, ale i národ se dá povzbudit k energickému a jednotnému postoji, který by Vatikánu ukázal, že osvobozený národ se hlásí k husitství,“ postěžoval si podle historika Františka Halase Masaryk svým přátelům.

Diplomatická rozepře mezi Československem a Vatikánem trvala dva a půl roku, nuncius se vrátil do Prahy až začátkem roku 1928 po podpisu úmluvy zvané modus vivendi.