V červnu v Brazílii ubylo rekordní množství amazonských lesů

Výsledky vycházejí ze satelitních měření, která provádí brazilský výzkumný institut INPE. Ten měří tímto způsobem od roku 2015 a červnové údaje z letošního roku jsou vůbec nejvyšší od začátku měření. Výsledky změn v Amazonii ukazuje interaktivní mapa.

Znepokojivá jsou také čísla za celé první čtvrtletí – celkem v prvním čtvrtletí roku 2021 přišla brazilská část Amazonie o 3609 kilometrů čtverečních, což je o sedmnáct procent více než ve stejném období loňského roku.

Bolsonarův slib

Prezident Jair Bolsonaro od svého nástupu k moci v roce 2019 podporuje komercializaci Amazonie a nevládní organizace, které se snaží džungli chránit, označuje za „rakovinu“.

Nedávno se ale zavázal, že do roku 2030, tedy zhruba deset let před stanoveným cílem, ukončí nelegální odlesňování Brazílie. Těžařství v Amazonii se stává stále větším politickým problémem – je do něj zapojená spousta vlivných podnikatelů a korporací. Před dvěma týdny rezignoval brazilský ministr životního prostředí Ricardo Salles poté, co Nejvyšší soud nařídil vyšetřování obvinění, že i on byl zapojen do systému obchodování se dřevem.

Brazilská Amazonie a její lesy trpí letos nejenom kácením, ale také kvůli lesním požárům. Letošní červen byl v tomto ohledu nejhorší od roku 2007.