První lidé dostali mRNA vakcínu proti chřipce, studie má prověřit účinnost

Společnost BioNTech už testuje v rámci klinických studií tuto technologii proti některým druhům rakoviny , Moderna teď představila vakcínu na chřipku – jejím cílem je kombinované očkování, které by v sobě mělo zahrnovat nejen sezonní chřipku, ale také posílení imunity vůči covidu a proti takzvanému respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV). Ten je častým původcem těžkých respiračních infekcí v pediatrii, zvláště u předškolních dětí; způsobuje bronchitidy, bronchiolitidy a pneumonie. Moderna chce v tomto klinickém výzkumu zkoumat různé kombinace antigenů tak, aby byla vakcína co nejúčinnější.

Slibný začátek

Studie sezonní chřipkové vakcíny je teprve v počáteční fázi. Bude zahrnovat přibližně 180 zdravých dospělých osob starších 18 let. Vakcína by měla fungovat na stejném principu jako ta covidová: mediátorová RNA přenáší návod pro tvorbu proteinů z jedné části buňky do druhé, díky tomu vakcíny, které využívají mRNA, mohou vycvičit imunitní systém k rozpoznání napadajících virů, aniž by se s ním kdy setkaly.

„Jsme přesvědčeni, že mezi výhody mRNA vakcín patří možnost kombinovat různé antigeny a chránit tak proti více virům a schopnost rychle reagovat na vývoj respiračních virů, jako je chřipka, SARS-CoV-2 a RSV,“ uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel. „Naší vizí je vyvinout kombinovanou mRNA vakcínu, aby lidé mohli každý podzim dostat jednu injekci pro vysoce účinnou ochranu proti nejproblematičtějším respiračním virům,“ dodal.