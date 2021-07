Asijský parazit umí donutit kudlanku, aby se utopila. Vědci přiblížili, jak to dělá

„Zjistili jsme, že infikované kudlanky, které skáčou do vody, se stávají velmi důležitým sezonním zdrojem energie pro lososovité ryby v japonských řekách a potocích,“ uvedl autor studie, docent na univerzitě v japonském Kóbe Takuya Sato. „Je to nádherný příklad, který nám ukazuje, jak jsou ekology mnohdy přehlížení paraziti důležití pro zprostředkování ekosystémových procesů,“ dodal vědec, který se sám na ekologii specializuje.

Parazitičtí „červi“ z rodu Chordodes začínají svůj život v řekách a rybnících, kde se jejich larvy dostávají do těl vodního hmyzu. Když pak tyto larvy projdou metamorfózou, stane se z nich dospělec, narostou jim křídla a vodu opouští. Jenže na souši na ně už číhají predátoři - například kudlanky. A když ty sežerou nakažený hmyz, je parazit schopný přežívat i v jejich tělech - a dokonce se mu tam dobře daří, roste a dospívá.

Jenže v těle kudlanky se nemůže rozmnožovat - toho je schopný pouze ve vodním prostředí. A tak se naučil, že musí nějak zařídit, aby se kudlanka dostala do vody. Že to parazit umí, se ví už víc než sto let, ale teprve teď vědci pod vedením Takuya Saty přišli na to, jak to dělá; výsledky vyšly v odborném žurnálu Current Biology.