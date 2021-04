Před deseti lety zasáhlo USA nejhorší rojení tornád. 360 rotujících vírů zabilo stovky lidí

V těchto dnech je to přesně 10 let, co rozsáhlé části Spojených států amerických zasáhla největší série tornád, která se vyskytla v rámci jedné povětrnostní situace. V USA se takovéto série tornád označují jako outbreak - volně přeloženo jako „rojení“ tornád. V případě konce dubna 2011 šlo dokonce o „super outbreak“.