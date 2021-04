Koronavirus je podle vědců spojený s vyšším rizikem předčasného porodu i dalších těhotenských komplikací

Nové důkazy v tomto ohledu přináší jeden z prvních velkých výzkumů. Vědci do něj zahrnuli více než 2100 nastávajících matek, které od března do října loňského roku dostávaly péči v nemocnicích v 18 zemích světa, od Ruska až po Brazílii.

Závěry dále ukázaly, že třináct procent narozených dětí mělo pozitivní test na koronavirus. S vyšším rizikem přenosu pak byl spojen porod císařským řezem. Kojení, zdá se, nemoc nepřenáší, což je podle vědců dobrou zprávou.

„Je to skvělá studie,“ domnívá se Nathalie Augerová z University of Montreal, která se jí neúčastnila. „Sledovali ženy během těhotenství, což je opravdu skvělý design. Pomohli tak potvrdit předchozí výzkumy, které je mnohem snazší kritizovat,“ dodala.

Riziková skupina

Podle jednoho z autorů práce Arise Papageorghiouse z Oxfordské univerzity výsledky podtrhují potřebu zahrnout těhotné ženy do skupin s přednostním nárokem na očkování. Důležité je také podle něj zajistit, aby nastávající matky nepřišly do styku s nemocnými. „Věříme, že samotné těhotenství řadí ženy do rizikové skupiny,“ uvedl.

Vzhledem k tomu, že schválené vakcíny nebyly testované na nastávajících matkách, mnohé zdravotní úřady ve světě váhají zmíněnou skupinu v tomto ohledu upřednostnit. První studie ale nenaznačují, že by vakcinace těhotných s sebou nesla zjevná nebezpečí.