Štítná žláza hraje v těhotenství zásadní roli. Polovina žen přitom vyšetření nepodstoupí

Příznaky bývají málo specifické, poruchu spolehlivě odhalí až vyšetření

Poznat sníženou funkci štítné žlázy z příznaků je podle lékařů obtížné, protože nejsou výjimečné, například jde o únavu, ospalost, svalovou slabost, křeče, zimomřivost, chladnou a suchou kůži, padání vlasů nebo zpomalení tepové frekvence. Ženy mají problémy s plodností nebo nepravidelnou menstruaci. Proto podle odhadů asi polovina pacientek o své nemoci neví.

„Příznaky poruch štítné žlázy jsou málo specifické a mohou se vyvíjet delší dobu. Když se začnou objevovat příznaky, tak už může být nemoc ve velmi pokročilém stádiu. V těhotenství potřebujeme ty poruchy léčit včas, ještě než se projeví těmi příznaky,“ uvedl Jiskra.

Neléčená porucha může mít vliv na intelekt dítěte

Endokrinoložka Sylvie Špitálníková z Nemocnice Havlíčkův Brod vyšetřila během čtyř let téměř tři tisíce těhotných. „Autoimunitní zánět, nejčastější a skrytě probíhající choroba štítné žlázy u žen v naší populaci, byla zjištěna u 8,5 procenta z nich,“ uvedla. Většina pacientek potřebovala léčbu hormony štítné žlázy.

U žen, které se s poruchou štítné žlázy v těhotenství neléčily, vyšetřili lékaři i jejich děti. „Z průzkumu nicméně vyplynulo, že pokud se těhotná žena začala léčit včas, intelekt dítěte ovlivněn nebyl. Pokud se však neléčila, děti měly častěji vývojovou poruchu učení nebo pozornosti,“ dodala.

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky chystá s lékaři 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pilotní projekt, v němž by mělo být vyšetřeno osm tisíc žen. Kromě odběru krve by měly vyplnit dotazník. „Na základě výsledků zhodnotíme vhodnost zavedení plošného screeningu a jeho efektivitu a navrhneme způsob, jak plošný screening implementovat do stávajícího systému zdravotní péče v ČR,“ doplnil Jiskra.