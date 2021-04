Ve čtvrtek a v pátek vrcholí meteorický roj Lyridy. Následovat je bude superúplněk

U rojů se někdy může stát, že z nich vylétají výrazné „spršky“. To znamená, že z běžné nízké frekvence meteorů (10 až 15 za hodinu) aktivita prudce vzroste na několik stovek meteorů v hodině. To byl případ roku 1803, kdy hodinová frekvence vystoupala na 700 meteorů. Ve 20. století se podobné případy odehrály v letech 1922 a 1982. O něco menší zvýšení aktivity pak nastalo v roce 2000.

Jde tak o historicky vůbec nejdéle zaznamenaný roj v historii lidstva. Samotná kometa se ke Slunci vrací jednou za přibližně 415 let, znovu se jejího návratu dočkají až další generace v roce 2283.

Astronomové předpokládají, že podobného zvýšení aktivity Lyrid se lidstvo dočká i ve 21. století, a to již v některém z roků v následujících dekádách. Pro přesnější předpověď je ale potřeba důkladnější pozorování Lyrid při každém jejich maximu – právě přesné sledování umožňuje lepší modelování hustoty proudu prachových částic, které Lyridy způsobují.

Jak sledovat meteory

„K pozorování roje si kvůli dobrému rozhledu vyberte místo co nejméně rušené stromy či domy, především však co nejdále od světelného znečištění z měst, uvidíte tak i slabší meteory. Nejlépe se úkaz sleduje vleže – doporučuji tedy nějaké lehátko či karimatku,“ radí fotograf a astronom Petr Horálek.

„Je však třeba nepodcenit chladné dubnové noci, takže se vybavte co nejteplejším oblečením, spacákem či několika dekami. Během dubnových nocí je také třeba počítat s možným výskytem inverzí, proto je nejlepší vydat se do hor. Dále už není třeba nic – meteory padají náhodně po celé obloze. Takže stačí upřít zrak do libovolné oblasti oblohy a čekat na záblesk prvního meteoru,“ dodává vědec.

Jaro bohaté na kosmické jevy

Do konce dubna a v květnu se čekají i další zajímavé úkazy. V úterý 27. dubna v 5:33 SELČ nastane lidově zvaný „superúplněk“ – Měsíc bude v úplňku a zároveň poblíž přízemí – to se odehraje o necelých 11 hodin později ve vzdálenosti 357 378 kilometrů. Úplněk tak bude na obloze jedním z největších v tomto roce.