Archeologové popsali pravěký masakr, při kterém přišly o život desítky lidí

Autorům výzkumu se podařilo získat genetická data z kostí 38 z 41 jedinců, kteří byli objevení v hromadném hrobě v Potočani v Chorvatsku. Pomocí radiokarbonové metody archeologové popsali, že masakr se odehrál kolem roku 4200 před naším letopočtem a že zabití z doby kolem roku 4200 před Kristem patřili k takzvané lasinjské kultuře.

Vědci ke zkoumání ostatků z chorvatského hrobu využili kombinaci několika metod; pomocí nich zjistili, že se v něm nacházeli jedinci obou pohlaví (21 mužů a 20 žen) a různých věkových skupin, přičemž přes polovinu vzorku (21) tvořili mladí lidé. Přesněji: dvě mladší děti ve věku od dvou do pěti let, devět starších dětí ve věku od šesti do deseti let a 10 dospívajících ve věku od 11 do 17 let.

Ze zbývajících dvaceti dospělých bylo 14 jedinců ve věku od 18 do 35 let a pět ve věku od 36 do 50 let, přičemž věk jednoho dospělého v době úmrtí nebylo možné přesně určit.

Proč došlo k masakru?

Genetická analýza také odhalila, že někteří lidé v hrobě byli spojeni rodinnými vazbami – v jedné jámě byli společně nalezení mladší muž, jeho dvě malé dcery a jeho synovec. Většina mrtvých (přes 70 procent) ale rodinně spřízněná nebyla. To naznačuje, že se jednalo o pestrou, zřejmě pasteveckou populaci.

Přestože ve většině případů nebyli mrtví blízkými příbuznými, genetické důkazy ukazují, že měli společné předky. Celá skupina byla stejného anatolsko-evropského původu, což podle autorů práce říká, že místní populace byla rozsáhlá a stabilní. Proto je nepravděpodobné, že by masakr souvisel s příchodem nové, geneticky nepříbuzné skupiny.