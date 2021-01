Kosmonauti na ISS poprvé viděli „modrý výtrysk“, nadoblačný blesk směřující ze Země do kosmu

Pozorovaný záblesk patří do kategorie takzvaných modrých výtrysků, neboli blue jets. Jedná se o elektrické výboje podobné bleskům, které vystřelují z vrcholků bouřkových mraků až do výšky 50 kilometrů nad povrch Země do stratosféry. Trvají jen milisekundy a od lidí jsou navíc většinou stíněné mraky –⁠ proto je ze Země vědci pozorují jen vzácně.