SpaceX vyslala na ISS zásobovací loď, nese tam mikroby, myši a vánoční dárky

Bude to vůbec poprvé, co má SpaceX na oběžné dráze dvě lodi zároveň. V listopadu na ISS loď Crew Dragon dopravila čtyři astronauty. „Draci, kam se podíváte,“ poznamenal Kenny Todd z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Let byl původně plánován na sobotu, ale kvůli špatnému počasí byl o den odložen.

Raketa SpaceX Falcon 9 odstartovala s nejnovější verzí nákladní lodi z Kennedyho vesmírného střediska, kde byl počet zaměstnanců kvůli koronaviru omezen na minimum. První stupeň Falconu 9, který byl použit počtvrté, přistál na oceánské plošině několik minut po pozdním ranním startu. Poprvé byl použit v květnu, kdy firma, kterou založil miliardář a vizionář Elon Musk, poprvé odstartovala s astronauty na oběžnou dráhu.

Náklad plný překvapení

Zhruba 2,9 tuny vážící náklad zásobovací lodě obsahuje miliardy mikrobů a rozmělněné vzorky asteroidů k analýze, nové zařízení poskytující rychlé výsledky krevních testů pro astronauty a především hlavní náklad celé mise – přechodovou komoru umožňující přesun experimentů.

Tento nový vstupní otvor Nanoracks Bishop Airlock Module nahradí starší japonské zařízení, které sloužilo stejnému účelu, tedy rychlému vynášení vědeckých experimentů mimo stanici a jejich opětovný návrat na ISS. Díky němu bude moci probíhat v okolí stanice mnohem více experimentů než nyní, například díky malým satelitům, které se z něj budou vypouštět ven; budou vně stanice provádět pokusy, které jsou pro ISS příliš rizikové.