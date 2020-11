Záhadní denisované žili i v Tibetu. Tamní lidé od nich mohli získat nové geny, ukazuje výzkum

Pokud se to potvrdí, znamenalo by to, že pravěcí lidé, pro které byl řídký vzduch v tomto prostředí novinkou, zřejmě získali adaptaci, a tedy i výhodné genetické rysy pářením s denisovany. Ví se totiž, že současní Tibeťané mají genovou variantu zděděnou právě od denisovanů. Až doposud ale nebylo jasné, kde se u nich vzala, slavná Denisova jeskyně totiž odsud leží přes 2800 kilometrů daleko.

Kdo byli denisované?

Druh homo se před čtyřmi až pěti sty tisíci lety rozdělil na tři skupiny: denisovany, neandertálce a homo sapiens sapiens, předchůdce současných lidí. Neandertálci vyhynuli asi před čtyřiceti tisíci lety, denisované zhruba před třiceti tisíci a v obou případech z dosud ne zcela známých důvodů.

Své stopy ale díky křížení zanechali i v genetické výbavě moderních lidí. Například asi pět procent genomu dnešních původních obyvatel Austrálie či lidí z Papuy-Nové Guineje pochází právě od denisovanů. Ostatní lidé s výjimkou černochů mají zhruba ze dvou procent genom neandertálců.