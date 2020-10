IKEM provedl druhou česko-izraelskou párovou výměnu ledvin

Do přípravy druhé mezistátní výměny ledvin vstoupilo 35 párů a čtyři samostatní dárci z Česka a Izraele. Speciální počítačový program, který vyvíjí IKEM, nakonec nalezl biologickou shodu.

„V Česku máme všechny dvojice, které se chtějí jakékoli, ať už jen české nebo i mezistátní, výměny ledvin účastnit, řádně vyšetřené. Stejně tak je tomu i na izraelské straně. Do speciálního softwaru pak zadají obě země data, teprve pak počítač podle specifických markerů potenciální příjemce a dárce spojí,“ doplnil Jiří Froněk, přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

Operace kulový blesk

Celý řetěz, do kterého na české straně vstoupil i dárce z minulé výměny, tentokrát trval více než měsíc. První operace proběhly na začátku září, kdy byla nejdříve odebrána ledvina izraelskému dárci. Ta bezprostředně po odebrání putovala letadlem 2600 kilometrů do Česka. Mezitím proběhl odběr orgánu od žijícího dárce v IKEM.

„K výměně boxů s ledvinami, včetně celní kontroly, došlo opět na ruzyňském letišti. Technicky i administrativně jsme již vše znali. Během 15 minut jsme odjížděli do IKEM a kolegyně Tamar Ashkenazi nasedla do letadla a letěla zpět do Izraele,“ popisuje transport docent Froněk.

Následně proběhla transplantace izraelské ledviny českému příjemci. Celý řetěz ale tímto neskončil. Poslední páry byly operovány v minulých dnech jak na české, tak izraelské straně. „Princip párových výměn spočívá v tom, že dárce z páru A daruje ledvinu příjemci z páru B. Dárce z páru B pak zase dalšímu příjemci z dvojice C. To vše probíhá, dokud nedojde k poslední možné kombinaci. Důležité je na tom zejména to, že se pacienti dočkají transplantace kompatibilní ledviny brzy a mají naději na lepší život,“ doplňuje Viklický.

Výměna ledvin od žijících dárců se zemí mimo Evropskou unii je velmi složitou logistickou akcí, na které se podílejí desítky lidí v IKEM i v transplantačních centrech v Izraeli. „Tuto spolupráci jsme započali v srpnu loňského roku, kdy bylo podepsáno memorandum o mezinárodním přeshraničním výměnném programu mezi IKEM a izraelským Národním transplantačním centrem. A jak se nyní ukazuje, díky nasazení, obětavosti i lékařským dovednostem na obou stranách není ani doba koronavirové pandemie překážkou v záchraně lidských životů,“ uvedl ředitel IKEM Michal Stiborek.