Šéf WHO varoval před nárůstem nákazy a myšlenkou stádní imunity. Lidé ji podle něj špatně chápou

„Nikdy v historii veřejného zdraví nebyla využita kolektivní imunita ani jako strategie v reakci na epidemii, natož na pandemii,“ podotkl Ghebreyesus. „Je to jak vědecky, tak eticky problematické,“ upozornil.

Například kolektivní imunita proti spalničkám podle něj vyžaduje, aby bylo proočkováno 95 procent populace, zbylých pět procent pak ochrání skutečnost, že se spalničky nebudou šířit mezi očkovanými lidmi v jejich okolí. „Jinými slovy imunity je dosaženo ochranou lidí před virem, ne tím, že je viru vystavíme,“ doplnil šéf WHO.

Vysvětlil také, že vědci zatím nevědí dost o tom, jak funguje imunita u lidí, kteří už se covidem-19 nakazili. „Většina nakažených lidí si vyvine imunitní reakci během prvních týdnů, ale nevíme, jak je tato reakce silná nebo trvalá, ani zda se u jednotlivých lidí neliší,“ připomněl s tím, že statistici v každém z posledních čtyř dní zaznamenali dosud nejvyšší počet nově ohlášených případů nákazy.

Správné nástroje existují

Před pravidelnou pondělní tiskovou konferencí v Ženevě se Ghebreyesus zúčastnil virtuální diskuse pořádané listem Financial Times. Tam uvedl, že pandemii covidu-19 bude možné rychle překonat, pokud státy použijí vhodné nástroje. V případě, že tak ale neučiní, může tu s námi být koronavirus ještě dlouho.

„Pokud použijeme správně nástroje, které máme po ruce, tak to můžeme brzy ukončit,“ uvedl s tím, že vakcína by mohla být k dispozici koncem letošního nebo začátkem příštího roku. „Pokud ale řádně nepoužijeme nástroje, které máme po ruce, pak by tu s námi tato nemoc mohla zůstat velmi dlouhou dobu,“ dodal.