Astronomové přerušili pátrání po mimozemšťanech. Teleskop Arecibo je po nehodě mimo provoz

Slavná astronomická observatoř Arecibo v Portoriku je v současné době mimo provoz poté, co na talíř antény spadl kabel a zařízení poškodil. Pro výzkumné středisko známé i z řady filmů je to další rána – ještě pořád se totiž úplně nepodařila jeho rekonstrukce poté, co ho roku 2017 zasáhl hurikán Maria.