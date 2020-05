Mistři v osamělosti. Polárníci zvládali několikaletou izolaci na pár metrech čtverečních

Byrd se potýkal nejen s extrémní osamělostí a chladem, ale také s vadným sporákem, z něhož se uvolňoval jedovatý oxid uhelnatý. Aby tohle všechno zvládl, naordinoval si přísný režim založený na precizním dodržování denního rozvrhu činností. „Poznal jsem, že pravidelná a harmonická rutina je jedinou fungující obranou před výjimečnými okolnostmi,“ popisuje v pamětech. „Mozek drtící izolace osamělosti je osamělostí zbytečné rutiny. Snažil jsem se, aby moje dny byly naplněné.“

Například během oběda si vždy četl z povídek a románů, které si přivezl. „Jídlo, které člověk jí sám a potichu, nepřináší žádnou radost,“ tvrdí Byrd. „A tak jsem si zavedl zvyk, že jsem si během jídla vždy četl. Tímto způsobem jsem mohl na chvíli uniknout sám sobě.“

Role vůdce

Během dlouhodobé izolace se vždy extrémně projevovala role osobnosti vůdce. V případě belgické výpravy do Antarktidy posádka doplatila na jeho nemoc, naopak duševní síla a optimismus Ernesta Shackletona podle svědectví členů jeho výpravy dodávala energii i zbytku výpravy. Shackleton se před ostatními nedíval do minulosti, ale vždy plánoval dopředu –⁠ a to i v těch okamžicích, kdy to vypadalo, že už pro ně žádná budoucnost neexistuje.

Slavný je jeho proslov, když se Endurance rozdrcená ledovými krami ponořila pod hladinu oceánu. Mužům stojícím uprostřed bílého nekonečna s minimem potravy (a jedním banjem) tehdy řekl: „Tak loď je pryč, zásoby nám došly… Myslím, že je čas vydat se už domů.“