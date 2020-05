Neznámí hrdinové Pouskovi pomáhali osvobodit Prahu, po roce 1948 je čekalo vězení. Syna zastřelili za nevyjasněných okolností

Jeho syn Milan se narodil 10. července 1922. Studoval na gymnáziu a obchodní akademii. Od roku 1941 musel odjet nuceně pracovat pro říši, do firmy Bosch ve Stuttgartu, kde byl téměř až do konce války. I on se pak zapojil do pražského povstání jako otec, a oba tak přispěli k osvobození hlavního města. František Pouska odešel do řádné penze a do výslužby počátkem února 1948. Přesto začal komunistům, kteří se o pár dní později dostali do čela země, vadit. Už v lednu 1947 o Pouskovi vyšel v Rudém právu článek, ve kterém se autor pohoršoval nad tím, že má jako penzista příliš velký byt a majetek. „Interpretace komunistického tisku s jasným zdůrazněním majetkových poměrů a finančního bohatství jako by předestřela Pouskovy budoucí osudy,“ domnívá se historik Lukáš Kopecký, který o odbojové činnosti rodiny napsal odborný článek Otec a syn ve třetím odboji. Případ Františka a Milana Pouskových. Otec pomáhal ukrývat nepohodlné. Do vězení šel skoro na deset let Podle Kopeckého se František Pouska zapojil do odboje proti komunistům prakticky ihned po únorovém převratu a začal pomáhat pronásledovaným přátelům a známým. Už 28. a 29. února 1948 u sebe v bytě ukryl poslance Československé strany národně socialistické Otu Horu, na kterého byl vydán zatykač. Horovi se následně povedlo překročit hranice. Stejně ukryl Pouska i duchovního a válečného parašutistu Josefa Pojara, jehož odchod za hranice byl ale předem připravenou pastí Státní bezpečnosti (StB).

František Pouska byl tak 7. dubna 1948 zatčen. O rok později byl odsouzen k devíti a půl letem těžkého vězení, které mělo být jednou za tři měsíce ještě zostřeno tvrdým lůžkem, a ke stotisícové pokutě. V době, kdy otec Pouska stál před soudem, byl už zatčen také jeho syn. Syn následoval otce. Těšil se ale z vězení do práce Milan Pouska po válce absolvoval dva ročníky vojenské akademie a stal se poručíkem. Měl rád koně, a dvakrát se zúčastnil Velké pardubické. Počátkem roku 1948 se oženil a v prosinci 1949 se mu narodila dcera Dagmar. „K Pouskovým zálibám patřila hra na klavír, kytaru, housle a zpěv. Jako důstojník působil u zbraně, kterou velmi miloval, tedy u jezdectva, konkrétně u 1. jezdecké korouhve v Pardubicích, bydlel však v nedalekých Dašicích,“ popisuje historik. Milana Pousku zatkli poprvé v červenci 1949, když ho StB vyslýchala kvůli odbojové činnosti jeho známého Zdeňka Mimry. Po třech týdnech byl sice propuštěn, přesto ho ale začali sledovat. A v březnu 1950 ho za mříže odvlekli znovu. Pouska se tehdy už přiznal. Mimra se mu prý svěřil, že je nespokojený s poměry v Československu a doufá v politický převrat. A Pouska mu začal sdělovat informace o stavu vojenské posádky, morálce mužstva a zbraních. Pouska se o tom zmínil svému nadřízenému v kasárnách, který jeho činnost schvaloval. Dokonce ho poprosil, zda by přes Mimru nedokázal dostat za hranice jednoho svého známého. A to se podařilo. V lednu 1951 zasedl soud. Milan Pouska dostal trest 17 let a pokutu 100 tisíc korun. První část trestu si měl odpykat na Borech v Plzni. Odtud také napsal svojí ženě dopis, ve kterém si stýská po své malé dcerce. „Drahá Martičko! Jsem velmi rád, že jsem Tě zase po roce viděl. Škoda jen, že jsi nevzala naší Dagmar s sebou. (…) Jsem otec dítěte, které vlastně neznám a tak bych ho rád viděl. (…) Já jsem, jak jsi viděla, zdráv, dobré mysli a čekám, až budu zařazen do nějakého pracovního tábora. Těším se již moc na práci, protože takhle je to velmi zlé,“ napsal Milan Pouska v únoru 1951. O dva měsíce později byl už mrtvý. Synova pohřbu se nesměl zúčastnit Jeho otec František Pouska musel mezitím pracovat v kamenolomu v Horním Slavkově. Od ledna 1950 byl pak vězněn ve Valdicích. A podle dochovaných zápisů zůstal nezlomený. Za své chování dostal několik kázeňských trestů. V jeho posudku se také píše, že „pracovní morálku a výkon má dobrý, stanovenou normu plní na 120 %. (…) Jeho poměr k dnešnímu lidově demokratickému zřízení není kladný, což dává najevo také mezi odsouzenými.“

Právě ve Valdicích se dozvěděl také o smrti svého syna. „Tvůj syn Milan mrtev v Horním Slavkově u Karlových Varů, zoufalá matka,“ byl text telegramu, který do věznice přišel 3. července 1951 a dochoval se ve spisu Františka Pousky. Ke zprávě bylo posléze rukou dopsáno: „Státní prokuratura nepovolila zúčastniti se pohřbu.“ Otec se tak nesměl se svým synem rozloučit a mezi ostatními vězni začal mluvit o tom, že jeho syna zastřelili. Milana měli zastřelit na útěku. Svědci ale vypovídali o něčem jiném Syn Milan se z Borů dostal do pracovního Tábora XII. u Horního Slavkova. Tady měl být také 11. dubna 1951 podle zápisu „v 21:00 hodin zastřelen SNB na útěku“. Podle pitvy byla příčinou smrti střelná rána do hrudníku a následné vykrvácení. Tehdejší svědci ale situaci popsali jinak. Například spoluvězeň Jiří Procházka, jehož svědectví popsal historik Kopecký: „S Pouskou pracoval ještě chvíli před osudnou událostí společně, on na opravě pumpy, Pouska na elektromotoru. Milan Pouska si pak odešel do dílny pro kleště, což se mu stalo osudným. Poté byl Procházka odvolán do výtahu, aby sfáral dolů opravil potrubí. Ve vrátkárně čekal na volnou klec, aby vzápětí uslyšel sérii výstřelů. Načež přiběhl podle něj člen StB – ten to ale nemohl být – a nařídil mu, aby se nehnul z místa.“