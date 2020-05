Vědci našli koronavirus s mutací, která ho výrazně oslabuje

Všechny výsledky vědci, jako je profesor Lim, posílají do mezinárodní genetické banky GISAID; ta má díky tomu v současné době už přes 16 tisíc výsledků takového sekvenování. Z něj se dá vytvořit rodokmen viru – jsou v něm vidět genetické změny, které se v něm odehrávají, jeho původ i to, jak se šíří po světě.

Tato data prokazují, že původ viru je v čínském Wu-chanu nebo že většina prvních případů v Arizoně pochází z Evropy.

Jak se mění virus

Limův tým ve svém výzkumu vycházel ze 382 vzorků viru odebraných pacientům v Arizoně. A našel mezi nimi i velmi pozoruhodnou a výraznou mutaci, která se doposud nikdy neobjevila: z genetického kódu viru navždy úplně zmizelo 81 písmen. Vědci o tom informovali v odborném časopisu Journal of Virology.

Tyto výsledky okamžitě přilákaly pozornost řady předních virologů včetně zástupců Světové zdravotnické organizace. „Jedním z důvodů, proč je právě tato mutace tak zajímavá, je, že odráží velké smazání genetického kódu, ke kterému došlo během epidemie původního viru SARS,“ uvedl Lim v tiskové zprávě.

Stalo se to tehdy ke konci epidemie: SARS nabral mutace, které jeho nebezpečnost potlačily. Podle vědců je to přirozené: oslabený a méně smrtící virus má totiž výhodu, protože se může efektivněji šířit – když člověk nezemře a ideálně má co nejslabší projevy, může se virus mezi svými lidskými hostiteli lépe šířít.