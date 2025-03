Štáb ČT natáčel na místě, kde Ukrajinci montují české pušky

Pušky Bren 2 si od loňského podzimu Ukrajinci kompletují sami, a to na skrytém místě, kam kameru ČT výjimečně pustili. Bren se posílá do země po částech, až na místě pak dochází ke skládání do kompletního kusu.

„Zlepšuje to naše znalosti. Osvojujeme si výrobu pušek typu NATO na Ukrajině,“ vysvětlil ukrajinský ministr strategického průmyslu Herman Smetanin.

Radek Hauerland ze zbrojovky Colt CZ si myslí, že tak dochází ke změně v uvažování země. „Že Ukrajina chce být samostatná a že se vlastně chce odstřihnout od sovětské techniky a chce směřovat na Západ,“ řekl.