Emise oxidu dusičitého v Číně klesly až o 40 procent, ukázaly snímky evropských družic

Pandemie dosud Čínu co do počtu nakažených zasáhla nejhůře, infikovalo se téměř 81 tisíc lidí. Tamní úřady kvůli kritické situaci začaly na konci ledna přijímat nejrůznější omezení, včetně pozastavení výroby a omezení dopravy. Údaje o emisích plynu nad Čínou, zaznamenávané od 20. prosince do 16. března, dokládají, že právě na přelomu ledna a února se množství plynu poprvé dramaticky snížilo.

„Nyní nad čínskými městy vidíme zhruba 40procentní snížení (oxidu dusičitého), nicméně se jedná pouze o hrubé odhady, protože na jeho množství má také vliv počasí,“ upřesnil Claus Zehner z programu Copernicus, který monitoruje životní prostředí.