Vyšehradští jezdci terorizovali milence v parcích. Nepřátele režimu z nich udělali až komunisté

Ta nabídla zájemcům i základní znaky, podle kterých je možné takzvaného páska poznat. „Ačkoli se pásek skoro výlučně pohybuje na suchu, budí neustále dojem, že čeká velkou vodu. Nosí totiž nohavice vysoukané nad kotníky. I tuto prostoru vhodně vyplňuje. Nosí totiž ponožky pruhované ve všech barvách, do nichž se láme světelný paprsek. (…) Lýtka má pásek vtěsnána do úzkých nohavic, jež se podobají rourám. (…) Většina pásků však dává přednost saku co nejkratšímu, které má veliký široký límec, volně plandá kol těla a vzorem se neliší od šachovnice,“ shrnují autoři podobu Vyšehradských jezdců.

Ačkoli podle Blažka bylo cílem publikace tyto způsoby života a oblékání zesměšnit, výsledek býval často opačný a někteří mladí tento styl navzdory propagandě záměrně napodobovali. Celá kniha Pásek končí zvoláním: „Je třeba pásky hubit – pravím vám – potírat a někdy i lovit.“

Nejvyšší trest dostal Kozina

Vyšehradští jezdci nakonec u soudu dostali několikaleté tresty. „Většina z těch, kteří byli obžalováni, byli také odsouzeni. Nejmenší tresty trvaly několik měsíců, nejvyšší trest dostal domnělý vůdce skupiny Jindřich Procházka zvaný Kozina, sedm let,“ popisuje Blažek. Je ale přesvědčen, že v jejich případě opravdu nešlo o protikomunistický odboj.