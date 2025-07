Dvě exploze a konec. Vědci našli unikátní supernovu

Astronomové se stali svědky dramatického konce hvězdy – pomocí teleskopu totiž sledovali důkazy o tom, jak explodovala rovnou dvakrát. Je to poprvé, co vědci mohli zachytit takovou „dvojitou smrt“.

Jednalo se totiž o bílého trpaslíka, tedy už neaktivní jádro hvězdy, které zbylo po vyčerpání paliva hvězdy menší, než je Slunce. „Exploze bílých trpaslíků hrají v astronomii zásadní roli,“ uvedl spoluautor studie Priyam Das, který vyučuje na Univerzitě Nového Jižního Walesu v Canbeře v Austrálii. Přestože se vědci pokoušejí tento typ supernov zkoumat už řadu let, stále přesně nerozumí mechanismu jejich výbuchů.

Když sdílejí hvězdný systém s jinou hvězdou, mohou bílí trpaslíci vytvořit to, co astronomové nazývají supernova typu Ia. K těmto supernovám dochází pouze ve dvojhvězdných systémech, kdy bílý trpaslík jako obří Otesánek kosmických rozměrů krade materiál druhé hvězdě. Dělá to, dokud není „přejedený k prasknutí“ – tedy dokud nedosáhne kritické hmotnosti. Nadme se pak tak, že exploduje – podobně jako Otesánek v pohádce.

Už několik let mají ale vědci podezření, že to může být ještě zamotanější a složitější. Některé modely totiž naznačovaly, že tento typ supernovy může explodovat rovnou dvakrát: nejprve dojde k zážehu helia, které si „vypůjčil“ od sousední hvězdy, což pak vede k druhému výbuchu v jádru. Teprve ten pak způsobí supernovu.