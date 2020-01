Město v karanténě. Snaha izolovat Wu-chan může přinést víc problémů než samotná epidemie

V případě tak velkého a otevřeného města, za jaké platí Wu-chan, je navíc velmi složité karanténu realizovat. John Spencer z US Military Academy tvrdí: „Je téměř nemožné, aby to bylo efektivní – i kdybyste na to nasadili celou čínskou armádu.“ Podle něj není možné izolovat moderní velkoměsto v současnosti a nebylo to možné ani dříve.

Místní úřady i vláda se musí snažit budovat u obyvatel města důvěru; to se dá podle něj dosáhnout třemi způsoby: projevením empatie, férovostí a ukázkou autority. Když budou obyvatelé Wu-chanu cítit důvěru, budou ochotnější spolupracovat. Výsledek je sice nejistý, ale pokud bude zachovaná základní infrastruktura města a bude v něm fungovat pořádek, mohli by se lidé v Číně chovat podle přání úřadů.

Vymětal upozorňuje, že v případě tak rozsáhlé operace může chování lidí přinést horší důsledky než samotná infekce. Co se týká práce s lidmi, měly by se dle něj čínské úřady snažit o zapojení občanů do aktivit na stabilizaci situace, ale také by měly věnovat zvláštní pozornost ohroženým skupinám. Jedná se například o děti, starší občany nebo lidi nějak postižené. Veřejnost je vnímá citlivěji - a pokud vůči nim vláda projeví nevhodné chování, může to, uvedl Vymětal, vést ke snížení důvěry k moci.

Podobně to vidí také americký expert z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Jeremy Konyndyk. „Povinné, nedobrovolné karantény je složité vynucovat a může to být dokonce kontraproduktivní,“ popsal pro Wired. „Potřebujete naopak, aby to lidé přijali a cítili, že je podporujete.“