Počasí měly předvídat továrny plné meteorologů. Dnes to místo nich dělají superpočítače

Začátky předpovídání počasí pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Tehdy přišel norský vědec Vilhelm Bjerknes s myšlenkou předpovídat změny odehrávající se v atmosféře. Zabýval se tím, jak nejlépe zachytit a popsat její stávající stav a odhadnout budoucí vývoj.

Jeho obrovským přínosem pro budoucnost bylo, že specifikoval dvě důležité podmínky, které se později ukázaly jako zásadní a tvoří základ pro rozvoj numerické předpovědi počasí dodnes. K tomu, abychom byli schopni předpovídat počasí, musíme jednak dobře znát současný stav atmosféry, ale také musíme získat znalosti o tom, jak se atmosféra chová a proměňuje.

Až kolem roku 1920 se jako první v historii pokusil o ruční výpočet předpovědi počasí Lewis Fry Richardson. V té době žádné počítače, které by usnadnily a zrychlily práci, nebyly. Richardson navrhoval, že by mohly vzniknout jakési obrovské továrny s tisícovkami zaměstnanců, kteří by manuálně propočítávali, jak se bude počasí vyvíjet.