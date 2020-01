První astronautka íránského původu má 150 bojových letů vrtulníkem a titul z univerzity MIT

Členové nového týmu vzešli z výběrového řízení před třemi lety, kterého se účastnilo osmnáct tisíc zájemců. Nejprve podstoupili kompletní trénink v podvodní laboratoři Neutral Buyoancy Lab, pak trénovali dovednosti v robotice, ovládání systémů Mezinárodní kosmické stanice ISS, pilotovali cvičný proudový letoun Northrop T-38 Talon a učili se rusky.

Komentáře uvádějí, že třináctka absolventů je mimořádně rozmanitá, národnostně, specializacemi i genderově. Skládá se ze šesti žen a sedmi mužů, kteří strávili základním tréninkem více než dva roky života. Právě někdo z nich zřejmě poletí na některou z amerických misí na Měsíc a možná později i na Mars.

Dva z kandidátů jsou členy Kanadské vesmírné agentury CSA, která se na společném programu podílí od roku 1983. „Jsou to ti nejlepší z nejlepších: jsou vysoce kvalifikovaní a velmi rozmanití a reprezentují celou Ameriku,“ uvedl ředitel NASA Jim Bridenstine.

Americká média zdůrazňují, že ve třináctce je celkem pět osob afroamerického nebo asijského původu. Agentura AFP to dává do kontrastu s historií oboru, který ovládali bílí muži. Všech 12 lidí, kteří zatím chodili po povrchu Měsíce, byli právě oni. První Američankou v kosmu se stala až roku 1983 Sally Ridelová (sovětská kosmonautka Valentina Těreškovová do vesmíru startovala o dvacet let dřív) a prvním Afroameričanem ve vesmíru se stal téhož roku Guion Bluford.