Malárie zabije každé dvě minuty jedno dítě, popisuje zpráva WHO

„Tento pokrok se ale zpomalil a stagnujeme na nepřijatelně vysoké úrovni,“ prohlásil Alonso. Dokládají to čísla z nedávných let - v roce 2017 bylo 231 milionů nakažených, loni 228 milionů, v případě úmrtí to bylo 416 tisíc případů před dvěma lety a 405 tisíc loni. Více než polovinu úmrtí ale tvoří malé děti ve věku do pěti let, upozorňuje WHO.