Vědci objevili slabinu malárie. Mají přírodní látku likvidující jen komáry, kteří nemoc přenášejí

V současné době žije asi polovina populace naší planety v oblastech, které jsou ve vztahu k malárii rizikové. Tato choroba připraví o život ročně přibližně 450 tisíc osob, nejčastěji jsou to děti a těhotné ženy.

Nejúčinnějším způsobem boje proti těmto komárům jsou zatím chemické insekticidy, proti nimž si ale hmyz vyvíjí odolnost. Navíc existují oprávněné obavy z vedlejších dopadů těchto toxických látek.

Úspěch díky moderním technologiím na čtení genů

Asi před 30 lety vědci identifikovali kmen bakterií, které zabíjí komáry rodu anofeles. Nerozuměli tehdy ale způsobu, jakým to bakterie dělá, a proto nebyli schopní její metodu napodobit ani využít k výrobě účinných insekticidů. Nyní to ale konečně vědí a otevírají se tím možnosti obrany proti nemoci, která by se kvůli klimatickým změnám mohla šířit i do střední Evropy.